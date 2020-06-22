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Borsa 115.000 puanı aştı

22.06.2020 18:28

Son güncelleme : 22.06.2020 18:51
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, yüzde 1,39 değer kazancıyla günü 115.190,05 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.578,16 puan artarken, toplam  işlem hacmi 23,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,74 ve holding endeksi yüzde 1,22 değer  kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 8,31 ile inşaat, en  çok gerileyen ise yüzde 2,72 ile iletişim oldu.

BIST 100 endeksi,  115.190,05 puanla 21 Şubat'tan bu yana en yüksek  kapanışını gerçekleştirdi. Analistler, yeni tip corona virüs salgınına ilişkin haber akışının  gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtti.

Yarın yurt dışında dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri  Endeksi (PMI), ABD'de 1. el konut satışları ve Richmond Fed imalat sanayi endeksi  verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100  endeksinde 115.200 seviyesinin direnç, 112.000 puanın destek konumunda olduğunu  kaydetti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05115.190
Değişim :  1,39% |  1.578,16
Açılış :  114.701  
Önceki Kapanış :  113.612  
En Yüksek
115.447 En Düşük
114.267
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ENKAI 6,49 145.201.192 % 10,00  
DERAS 6,38 49.368.023 % 10,00  
PEKGY 7,70 19.566.886 % 10,00  
BIZIM 19,48 558.253.022 % 9,99  
RTALB 35,72 89.114.427 % 9,98  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4929 8,5355 % 0,77  
Frank 7,1937 7,2370 % 0,48  
Riyal 1,8195 1,8286 % 0,02  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.760 1.761 16,14  
Altın Gr. 387 387 2,85  
Cumhuriyet 2.511 2.526 39,50  
Tam 2.577 2.590 38,50  
Yarım 1.256 1.267 19,80  
Çeyrek 630 634 9,90  
Gümüş.Ons 17,86 17,88 0,27  
Gümüş Gr. 3,93 3,93 0,05  
B. Petrol 42,73 42,73 0,54  
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