Borsa İstanbul AŞ tarafından, borsa bünyesinde yer alan piyasalarda 24 Nisan Cuma günü normal faaliyetlerin süreceği bildirildi.
Borsa 24 Nisan`da açık olacak
21.04.2020 11:33
Son güncelleme : 21.04.2020 11:33
AA
Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, borsa
bünyesinde yer alan pay piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP), borçlanma araçları piyasası ile kıymetli madenler ve kıymetli taşlar piyasasında, 24 Nisan Cuma günü normal faaliyetlerin süreceği ifade edildi.
Borsa İstanbul, 23 Nisan'da resmi tatil nedeniyle bir gün kapalı olacak.
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En Düşük
376,63
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|12,65
|2.853.132
|% 10,00
|
|BIZIM
|13,45
|77.569.045
|% 9,98
|
|PINSU
|4,87
|34.701.012
|% 9,93
|
|EKIZ
|5,54
|948.420
|% 9,92
|
|BALAT
|2,66
|221.102
|% 9,92
|
|SAFKR
|3,25
|1.081.939
|% -8,71
|
|YBTAS
|6.980,00
|69.800
|% -5,93
|
|QNBFL
|117,50
|10.869.414
|% -4,86
|
|AYCES
|18,51
|285.876
|% -4,04
|
|MAALT
|63,00
|1.085.021
|% -3,89
|
|ODAS
|1,67
|257.672.247
|% 3,73
|
|THYAO
|10,50
|215.444.799
|% -1,32
|
|GARAN
|8,30
|211.880.531
|% -1,07
|
|ASELS
|27,00
|203.923.410
|% -1,46
|
|GSRAY
|2,48
|149.008.235
|% 7,36
|
|ODAS
|1,67
|257.672.247
|% 3,73
|
|GSRAY
|2,48
|149.008.235
|% 7,36
|
|IHLGM
|1,08
|40.173.362
|% -0,92
|
|KRDMD
|2,23
|79.309.344
|% -1,76
|
|ISFIN
|3,27
|113.762.411
|% -1,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6098
|8,6530
|% 0,10
|
|Frank
|7,1468
|7,1899
|% 0,09
|
|Riyal
|1,8521
|1,8614
|% 0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.693
|1.694
|-1,83
|
|Altın Gr.
|379
|380
|1,15
|
|Cumhuriyet
|2.435
|2.494
|9,50
|
|Tam
|2.499
|2.558
|-1,70
|
|Yarım
|1.217
|1.249
|4,80
|
|Çeyrek
|611
|625
|2,30
|
|Gümüş.Ons
|15,19
|15,24
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,00
|
|B. Petrol
|22,34
|22,34
|-3,23
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