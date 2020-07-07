Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, 35 milyar liralık rekor işlem hacmiyle ve yüzde 0,72 değer kazancıyla günü 119.338,85 puandan tamamladı.
Borsa 35 milyar liralık rekor işlem hacmiyle 119.000 puanı aştı
07.07.2020 18:34
Son güncelleme : 07.07.2020 18:34
AA
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 853,61 puan artarken, toplam işlem hacmi 35 milyar lira
ile rekor düzeyde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,90 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,04 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,73 ile taş toprak, en çok gerileyen ise yüzde 2,03 ile ulaştırma oldu.
BIST 100 endeksi, 119.338,85 puanla 18 şubattan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.
Analistler, dünya çapında yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışı ve ikinci dalga endişelerinin gündemde kalmaya devam ettiğini belirterek, son dönemde açıklanan pozitif veriler ile parasal ve mali desteklerin süreceği beklentilerinin de risk iştahını desteklediğini söyledi.
Yarın yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 119.400 puanın direnç, 116.000 puanın ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.
18:05119.339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 853,61
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.745
En Düşük
117.075
18:056,8623
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0021
|Açılış
|: 6,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8689
En Düşük
6,8520
18:057,7599
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0065
|Açılış
|: 7,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7340
18:05395,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,04
|Açılış
|: 395,60
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
396,50
En Düşük
391,61
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|758,00
|58.060.746
|% 10,00
|
|IZFAS
|2,64
|1.762.360
|% 10,00
|
|PKENT
|208,10
|6.397.901
|% 9,99
|
|SNPAM
|10,69
|9.177.476
|% 9,98
|
|ALGYO
|17,86
|122.739.631
|% 9,98
|
|SKTAS
|3,07
|86.490.406
|% -9,97
|
|BJKAS
|3,23
|237.916.777
|% -9,78
|
|KRDMA
|4,20
|19.625.744
|% -7,69
|
|AYCES
|38,00
|155.929
|% -7,32
|
|UFUK
|5,41
|67.808
|% -6,72
|
|EKGYO
|2,24
|4.375.901.969
|% 4,67
|
|SISE
|6,49
|2.253.858.357
|% 8,71
|
|PETKM
|4,42
|1.811.298.316
|% 4,25
|
|ODAS
|2,86
|1.611.028.055
|% 0,70
|
|GARAN
|8,32
|1.557.074.320
|% -0,60
|
|EKGYO
|2,24
|4.375.901.969
|% 4,67
|
|ODAS
|2,86
|1.611.028.055
|% 0,70
|
|PETKM
|4,42
|1.811.298.316
|% 4,25
|
|IHLGM
|1,88
|748.544.875
|% 2,17
|
|SISE
|6,49
|2.253.858.357
|% 8,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6044
|8,6476
|% 0,69
|
|Frank
|7,2545
|7,2982
|% 0,03
|
|Riyal
|1,8228
|1,8319
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|9,75
|
|Altın Gr.
|396
|396
|2,07
|
|Cumhuriyet
|2.563
|2.584
|13,20
|
|Tam
|2.638
|2.652
|13,50
|
|Yarım
|1.282
|1.297
|6,70
|
|Çeyrek
|641
|649
|3,30
|
|Gümüş.Ons
|18,29
|18,32
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|4,04
|4,04
|0,01
|
|B. Petrol
|43,14
|43,14
|0,04
|
Seans Raporu
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