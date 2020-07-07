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Borsa 35 milyar liralık rekor işlem hacmiyle 119.000 puanı aştı

07.07.2020 18:34

Son güncelleme : 07.07.2020 18:34
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, 35 milyar liralık rekor işlem hacmiyle ve yüzde 0,72 değer kazancıyla günü 119.338,85 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 853,61 puan artarken, toplam işlem hacmi 35 milyar lira ile rekor düzeyde  gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,90 değer kaybederken, holding  endeksi yüzde 1,04 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran  yüzde 5,73 ile taş toprak, en çok gerileyen ise yüzde 2,03 ile ulaştırma oldu.

BIST 100 endeksi, 119.338,85 puanla 18 şubattan bu yana en yüksek  kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, dünya çapında yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışı ve ikinci dalga endişelerinin gündemde kalmaya devam ettiğini  belirterek, son dönemde açıklanan pozitif veriler ile parasal ve mali desteklerin süreceği beklentilerinin de risk iştahını desteklediğini söyledi.

Yarın yurt içinde  ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu ifade eden analistler,  teknik açıdan BIST 100 endeksi için 119.400 puanın direnç, 116.000 puanın ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05119.339
Değişim :  0,72% |  853,61
Açılış :  118.792  
Önceki Kapanış :  118.485  
En Yüksek
119.745 En Düşük
117.075
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 758,00 58.060.746 % 10,00  
IZFAS 2,64 1.762.360 % 10,00  
PKENT 208,10 6.397.901 % 9,99  
SNPAM 10,69 9.177.476 % 9,98  
ALGYO 17,86 122.739.631 % 9,98  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6044 8,6476 % 0,69  
Frank 7,2545 7,2982 % 0,03  
Riyal 1,8228 1,8319 % -0,05  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.794 1.794 9,75  
Altın Gr. 396 396 2,07  
Cumhuriyet 2.563 2.584 13,20  
Tam 2.638 2.652 13,50  
Yarım 1.282 1.297 6,70  
Çeyrek 641 649 3,30  
Gümüş.Ons 18,29 18,32 0,03  
Gümüş Gr. 4,04 4,04 0,01  
B. Petrol 43,14 43,14 0,04  
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