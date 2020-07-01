Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,55 artışla 117.168,08 puana yükseldi.
Borsa güne 117.000 puanın üzerinde başladı
01.07.2020 10:01
Son güncelleme : 01.07.2020 10:09
AA
Açılışta BIST 100 endeksi, 643,30 puan ve yüzde 0,55 değer kazanarak 117.168,08 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,75 ve holding endeksi yüzde 0,61 yükseliş kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 1,23 ile elektrik oldu.
Dün yüzde 0,59 değer kazanan BIST 100 endeksi, 116.524,78 puanla 21 Şubat'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.
Analistler, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı verilerinin yanı sıra Fed toplantı tutanaklarının takip edileceğini bildirdi.
Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 116.000 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 118.000 ve 120.000 seviyelerinin gündeme gelebileceğini ifade eden analistler, olası düşüşlerde ise 114.000 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.
18:05116.525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 116.525
|
0
En Düşük
0
18:056,8555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0025
|Açılış
|: 6,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8568
En Düşük
6,8445
18:057,6978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0002
|Açılış
|: 7,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7058
En Düşük
7,6839
18:05393,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,77
|Açılış
|: 393,23
|
|Önceki Kapanış
|: 392,46
|
393,54
En Düşük
391,93
BIST En Aktif Hisseler
|KUYAS
|2,63
|67.283.699
|% 0,00
|
|TOASO
|26,50
|126.043.295
|% 0,00
|
|KUYAS
|2,63
|67.283.699
|% 0,00
|
|TOASO
|26,50
|126.043.295
|% 0,00
|
|TOASO
|26,50
|126.043.295
|% 0,00
|
|KUYAS
|2,63
|67.283.699
|% 0,00
|
|KUYAS
|2,63
|67.283.699
|% 0,00
|
|TOASO
|26,50
|126.043.295
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4623
|8,5048
|% -0,14
|
|Frank
|7,2080
|7,2514
|% 0,03
|
|Riyal
|1,8218
|1,8309
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.785
|3,90
|
|Altın Gr.
|393
|393
|0,77
|
|Cumhuriyet
|2.543
|2.562
|5,20
|
|Tam
|2.617
|2.629
|5,30
|
|Yarım
|1.271
|1.286
|2,60
|
|Çeyrek
|636
|644
|1,30
|
|Gümüş.Ons
|18,25
|18,29
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|4,02
|4,02
|0,01
|
|B. Petrol
|41,81
|41,81
|0,54
|