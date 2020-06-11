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Borsa güne düşüşle başladı

11.06.2020 10:07

Son güncelleme : 11.06.2020 10:07
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,57 azalışla 109.150,34 puana geriledi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 628,60 puan ve yüzde 0,57 değer kaybederek  109.150,34 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,95 ve holding endeksi yüzde 0,42 düşüş  kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,32 ile  madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,11 ile orman, kağıt, basım oldu.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü bir önceki  kapanışa göre yüzde 0,50 artışla 109.778,94 puandan tamamladı.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dünkü karar ve  açıklamalarının ardından küresel piyasalardaki negatif seyrin, açılışta Borsa  İstanbul'da da etkili olduğunu söyledi.

Fed'in beklentiler doğrultusunda faizlerde değişiklik yapmamasına  karşın karar metni ve açıklamaların ekonomide hızlı toparlanmaya ilişkin  beklentileri törpülemesi, küresel risk iştahını olumsuz etkiledi.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında  ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve Üretici Fiyat Endeksi'nin takip  edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.000  seviyesinin destek, 111.000 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.  




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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
INFO 8,80 29.498.430 % 97,87  
IHLAS 0,79 250.349.680 % 0,00  
YAPRK 10,51 4.152.785 % 0,00  
OZKGY 3,40 77.495.225 % 0,00  
OSTIM 2,46 35.904.584 % 0,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5753 8,6184 % -0,37  
Frank 7,1617 7,2048 % 0,19  
Riyal 1,8031 1,8121 % 0,21  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.732 1.732 -6,66  
Altın Gr. 377 377 -1,47  
Cumhuriyet 2.443 2.468 -14,10  
Tam 2.514 2.540 -10,60  
Yarım 1.227 1.238 -5,10  
Çeyrek 614 620 -3,00  
Gümüş.Ons 17,82 17,86 -0,26  
Gümüş Gr. 3,88 3,89 -0,06  
B. Petrol 40,40 40,40 -1,33  
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