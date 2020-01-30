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Borsa güne düşüşle başladı

30.01.2020 10:08

Son güncelleme : 30.01.2020 10:08
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,38 azalarak 119.230,86 puana düştü.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 458,61 puan ve yüzde 0,38 değer kaybederek 119.230,86 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,63, holding endeksi yüzde 0,36 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,43'le madencilik, en fazla kaybettirenler yüzde 1,56'yla bilişim ve ulaştırma oldu.

BIST 100 endeksi, dün 119.500-120.700 bandında dalgalı bir seyir  izlemesinin ardından günü yüzde 0,1 azalışla 119.690 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içi fiyatlamaları açısından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı yılın ilk Enflasyon Raporu ve sonrasında TCMB Başkanı Murat Uysal'ın yapacağı açıklamaların kritik önem taşıdığını vurguladı.

Yurt dışında ABD'de büyüme, Euro Bölgesi'nde Ekonomik Güven Endeksi ve  Almanya'da enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini  aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 117.900 puanın destek, 121.500 puanın direnç konumda bulunduğunu bildirdi.




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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ADESE 2,44 281.355.928 % 0,00  
ALCTL 15,13 17.495.925 % 0,00  
INTEM 11,20 1.038.196 % 0,00  
GUBRF 10,24 169.531.440 % 0,00  
KERVT 3,35 18.560.427 % 0,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7386 7,7774 % 0,12  
Frank 6,1091 6,1460 % 0,29  
Riyal 1,5851 1,5930 % 0,11  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.578 1.578 0,92  
Altın Gr. 303 303 0,70  
Cumhuriyet 1.992 2.022 -3,00  
Tam 1.982 2.032 -3,19  
Yarım 958 983 -1,54  
Çeyrek 481 491 -0,77  
Gümüş.Ons 17,58 17,63 0,04  
Gümüş Gr. 3,37 3,38 0,01  
B. Petrol 58,31 58,31 -0,60  
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