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Borsa güne yatay başladı

17.07.2020 10:05

Son güncelleme : 17.07.2020 10:10
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,05 artışla 118.864,60 puana yükseldi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 57,07 puan ve yüzde 0,05 değer kazanarak  118.864,60 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,17 ve holding endeksi yüzde 0,48 yükseldi.  Sektör endekslerinden en çok kazandıran yüzde 0,70 ile metal eşya makine, en  fazla kaybettiren yüzde 1,41 ile metal ana sanayi oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün günü yüzde 0,91 değer kazanarak  118.807,53 puandan tamamladı.

Analistler, Kovid-19 salgınının seyrinin küresel ekonomik toparlanmaya  ilişkin belirsizliklerin sürmesine neden olduğunu, ABD-Çin geriliminin de risk  iştahını azalttığını belirterek, pozitif gelen verilerin pay piyasalarını  destekleme gücünün de azaldığına dikkati çekti.

Piyasalar açısından en önemli destekleyici unsurun Kovid-19 tedavisine  ilişkin olumlu haber akışı olduğunu aktaran analistler, bugün yurt içinde konut  fiyat endeksi ve haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise  ECB'nin açıklayacağı Profesyonel Tahminciler Anketi, Euro Bölgesi'nde enflasyon,  ABD'de konut başlangıçları, inşaat izinleri ve Michigan Üniversitesi güven  endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 117.000 puanın destek,  120.000 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
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Önceki Kapanış :  118.808  
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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MEGAP 6,53 4.166.236 % 90,67  
MEGAP 6,53 4.166.236 % 90,67  
EREGL 8,98 558.562.893 % 3,90  
ASELS 33,16 1.197.544.465 % 3,67  
SKBNK 1,67 303.804.856 % 0,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5827 8,6257 % -0,02  
Frank 7,2287 7,2722 % 0,10  
Riyal 1,8232 1,8323 % 0,01  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.799 1.800 1,90  
Altın Gr. 397 397 0,71  
Cumhuriyet 2.650 2.690 -8,00  
Tam 2.658 2.672 4,80  
Yarım 1.290 1.307 2,40  
Çeyrek 647 654 1,10  
Gümüş.Ons 19,02 19,06 -0,12  
Gümüş Gr. 4,19 4,20 -0,03  
B. Petrol 43,29 43,29 -0,06  
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