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Borsa güne yatay başladı

20.02.2020 10:14

Son güncelleme : 20.02.2020 10:22
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,08 artarak 119.288,90 puana yükseldi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 92,81 puan ve yüzde 0,08 değer kazanarak  119.288,90 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,06 değer kaybetti, holding  endeksi yüzde 0,16 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde  2,74 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,19 ile ulaştırma oldu.

Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklentiler doğrultusunda  politika faizini 50 baz puan indirmesine karşın pay piyasalarında satış ağırlıklı  bir seyir izlendi.

Uluslararası piyasalarda doların değer kazanmasına paralel  dolar/TL'nin yükselişini sürmesinin negatif etkilediği BIST 100 endeksi, günü  yüzde 0,32 azalışla 119.196,09 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde ve Euro Bölgesi'nde tüketici güven  endeksi başta olmak üzere veri gündemi ile Suriye'ye ilişkin gelişmelerin takip  edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 118.200 seviyesinin destek olarak  öneminin arttığına değinerek, 121.000 puanın ise direnç konumuna geldiğini ifade  etti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:07118.861
Değişim :  -0,28% |  -335,42
Açılış :  119.289  
Önceki Kapanış :  119.196  
En Yüksek
119.332 En Düşük
118.762
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UZERB 2,20 21.501 % 10,00  
BJKAS 3,87 43.960.217 % 9,94  
TSPOR 8,44 27.031.114 % 8,48  
NATEN 20,68 4.274.217 % 7,26  
BASCM 3,80 536 % 7,04  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8336 7,8729 % -0,07  
Frank 6,1628 6,2000 % 0,04  
Riyal 1,6187 1,6268 % 0,07  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.608 1.608 -4,95  
Altın Gr. 315 315 -0,85  
Cumhuriyet 2.078 2.110 19,00  
Tam 2.068 2.120 18,94  
Yarım 999 1.025 9,16  
Çeyrek 501 513 4,58  
Gümüş.Ons 18,31 18,35 -0,13  
Gümüş Gr. 3,58 3,59 -0,03  
B. Petrol 59,34 59,34 0,22  
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