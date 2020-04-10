Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,38 artışla 96.201,32 puana yükseldi.
Borsa güne yükselişle başladı
10.04.2020 10:14
Son güncelleme : 10.04.2020 10:14
AA
Açılışta BIST 100 endeksi, 366,88 puan ve yüzde 0,38 değer kazanarak 96.201,32 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,05 ve holding endeksi yüzde 0,33 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,57 ile ticaret, tek gerileyen ise yüzde 0,22 ile orman, kağıt, basım oldu.
Dün, artan küresel risk iştahı ve gerileyen döviz kurlarının desteği ile gün boyu yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,80 artışla 95.834,44 puandan tamamladı.
Analistler, yeni tip corona virüs salgınında en kötünün bu hafta ile birlikte geride kalabileceğine ilişkin beklentiler ve merkez bankalarının teşviklerinin küresel pay piyasalarında pozitif bir seyir izlenmesini sağladığını kaydetti.
Bugün, yurt içinde iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, ABD ve Avrupa borsalarının Paskalya tatili nedeniyle kapalı olacağını söyledi.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 95.500 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 100.000 seviyesinin gündeme gelebileceğini bildirdi.
09:5596.201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 366,88
|Açılış
|: 96.201
|
|Önceki Kapanış
|: 95.834
|
96.201
En Düşük
96.201
09:556,6724
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0039
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7092
En Düşük
6,6547
09:557,3185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0268
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3422
En Düşük
7,2735
09:55359,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,96
|Açılış
|: 359,95
|
|Önceki Kapanış
|: 360,91
|
362,94
En Düşük
359,59
BIST En Aktif Hisseler
|EKIZ
|2,87
|879.124
|% 9,96
|
|EMNIS
|2,56
|12.045
|% 9,87
|
|GLRYH
|3,05
|3.559.204
|% 9,71
|
|DITAS
|12,78
|5.156.767
|% 9,56
|
|KLNMA
|39,88
|2.444.445
|% 8,55
|
|ETYAT
|1,35
|101.373
|% -10,00
|
|EGGUB
|42,00
|78.414
|% -3,45
|
|ULUUN
|4,87
|2.584.490
|% -3,18
|
|TIRE
|7,12
|155.131
|% -2,86
|
|AYCES
|17,00
|2.227
|% -2,80
|
|GARAN
|8,49
|1.976.562.286
|% 0,00
|
|PETKM
|3,44
|314.995.440
|% 0,00
|
|BJKAS
|2,14
|193.356.789
|% 0,47
|
|DEVA
|10,15
|136.193.926
|% 0,00
|
|BIMAS
|50,50
|106.296.442
|% 0,00
|
|GARAN
|8,49
|1.976.562.286
|% 0,00
|
|PETKM
|3,44
|314.995.440
|% 0,00
|
|BJKAS
|2,14
|193.356.789
|% 0,47
|
|OZGYO
|1,41
|103.877.411
|% 0,00
|
|DOHOL
|1,58
|87.744.284
|% 4,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2864
|8,3280
|% 0,05
|
|Frank
|6,8803
|6,9217
|% 0,19
|
|Riyal
|1,7673
|1,7762
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.675
|1.679
|-6,89
|
|Altın Gr.
|359
|360
|-1,06
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,40
|15,42
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,30
|3,30
|0,00
|
|B. Petrol
|31,82
|31,82
|0,05
|