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Borsa güne yükselişle başladı

10.04.2020 10:14

Son güncelleme : 10.04.2020 10:14
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,38 artışla 96.201,32 puana yükseldi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 366,88 puan ve yüzde 0,38 değer kazanarak  96.201,32 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,05 ve holding endeksi yüzde 0,33 yükseliş  kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,57 ile ticaret,  tek gerileyen ise yüzde 0,22 ile orman, kağıt, basım oldu.

Dün, artan küresel risk iştahı ve gerileyen döviz kurlarının desteği  ile gün boyu yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,80  artışla 95.834,44 puandan tamamladı.

Analistler, yeni tip corona virüs salgınında en kötünün bu hafta ile  birlikte geride kalabileceğine ilişkin beklentiler ve merkez bankalarının  teşviklerinin küresel pay piyasalarında pozitif bir seyir izlenmesini sağladığını  kaydetti.

Bugün, yurt içinde iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de  enflasyon verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, ABD ve Avrupa  borsalarının Paskalya tatili nedeniyle kapalı olacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 95.500 üzerinde  kalıcılık sağlaması durumunda 100.000 seviyesinin gündeme gelebileceğini  bildirdi.
 




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BIST USD EURO ALTIN
09:5596.201
Değişim :  0,38% |  366,88
Açılış :  96.201  
Önceki Kapanış :  95.834  
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96.201 En Düşük
96.201
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EKIZ 2,87 879.124 % 9,96  
EMNIS 2,56 12.045 % 9,87  
GLRYH 3,05 3.559.204 % 9,71  
DITAS 12,78 5.156.767 % 9,56  
KLNMA 39,88 2.444.445 % 8,55  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2864 8,3280 % 0,05  
Frank 6,8803 6,9217 % 0,19  
Riyal 1,7673 1,7762 % 0,06  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.675 1.679 -6,89  
Altın Gr. 359 360 -1,06  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 15,40 15,42 -0,04  
Gümüş Gr. 3,30 3,30 0,00  
B. Petrol 31,82 31,82 0,05  
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