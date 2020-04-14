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Borsa güne yükselişle başladı

14.04.2020 10:06

Son güncelleme : 14.04.2020 10:16
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 1,13 yükselişle 97.491,12 puana çıktı.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 1.092,48 puan ve yüzde 1,13 değer kazanarak  97.491,12 puana ulaştı. Bankacılık endeksi yüzde 1,55 ve holding endeksi yüzde 1,25 yükseliş  kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,96'yla spor, tek  kaybettiren ise yüzde 0,81'le inşaat oldu.

ABD'de açıklanacak bilançolar ve haftanın ikinci yarısında hızlanacak  veri takvimi öncesinde yatırımcıların "bekle-gör" temasına geçmesi ile dün Borsa  İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,07'lik düşüşle 96.470,97 puandan  tamamladı.

Analistler, bugün yurt içi ve yurt dışında veri gündeminin zayıf  olduğunu belirterek, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) açıklayacağı küresel büyüme  tahminlerinin takip edileceği söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 95.000 puanın üzerinde kalıcılık  sağlaması durumunda 100.000 seviyesinin gündeme gelebileceğini aktaran  analistler, 93.300 puanın ise destek konumunda bulunduğunu bildirdi.






uzmanpara Gündemi
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Değişim :  1,49% |  1.439,29
Açılış :  97.491  
Önceki Kapanış :  96.399  
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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ENKAI 6,87 13.267.912 % 8,54  
ECZYT 10,08 20.914.780 % 5,90  
ECILC 4,56 361.161.378 % 3,21  
ESCOM 2,78 16.149.402 % 0,00  
SODA 5,33 52.096.429 % 0,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5022 8,5448 % 0,76  
Frank 7,0069 7,0491 % 0,58  
Riyal 1,8014 1,8104 % 0,38  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.712 1.712 -1,89  
Altın Gr. 374 374 1,00  
Cumhuriyet 2.392 2.450 6,40  
Tam 2.458 2.521 6,60  
Yarım 1.196 1.227 3,20  
Çeyrek 600 614 1,60  
Gümüş.Ons 15,49 15,55 0,12  
Gümüş Gr. 3,38 3,40 0,04  
B. Petrol 32,19 32,19 0,45  
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