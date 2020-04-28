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Borsa güne yükselişle başladı

28.04.2020 10:08

Son güncelleme : 28.04.2020 10:08
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,45 artışla 101.722,32 puana yükseldi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 454,96 puan ve yüzde 0,45 değer kazanarak  101.722,32 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,41 ve holding endeksi yüzde 0,76 yükseliş  kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran  yüzde 1,86 ile bilişim oldu.

Dün, özellikle Avrupa'da ekonomilerin tekrar açılmaya başladığı  yönündeki haberlerin pozitif etkisiyle yüzde 2,54 değer kazanan BIST 100 endeksi,  101.267,36 puanla 9 Mart'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, bugünden itibaren hareketlenecek veri gündemi ve Kovid-19  salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, açıklanacak şirket  bilançolarının da hisse ve sektör bazlı hareketlere neden olabileceğini söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 ve 103,400 seviyelerinin  direnç olarak öne çıktığını ifade eden analistler, olası düşüşlerde ise 100.000  puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05101.267
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  101.267  
En Yüksek
0 En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALCTL 22,16 78.961.313 % 0,00  
ALCAR 51,80 10.674.741 % 0,00  
ASELS 27,48 831.874.820 % 0,00  
BERA 3,62 80.427.141 % 0,00  
ERBOS 18,60 16.297.490 % 0,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6519 8,6953 % -0,07  
Frank 7,1156 7,1584 % -0,24  
Riyal 1,8546 1,8639 % 0,13  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.702 1.702 -12,01  
Altın Gr. 382 382 -3,16  
Cumhuriyet 2.447 2.504 -20,90  
Tam 2.512 2.566 -21,50  
Yarım 1.224 1.254 -10,50  
Çeyrek 614 627 -5,30  
Gümüş.Ons 14,97 15,01 -0,20  
Gümüş Gr. 3,36 3,38 -0,04  
B. Petrol 22,37 22,37 -0,70  
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