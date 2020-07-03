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Borsa güne yükselişle başladı

03.07.2020 10:15

Son güncelleme : 03.07.2020 10:15
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,35 artışla 117.315,61 puana yükseldi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 407,84 puan ve yüzde 0,35 değer kazanarak  117.315,61 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,19 ve holding endeksi yüzde 0,32 yükseliş  kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran  yüzde 1,02 ile ticaret oldu.

BIST 100 endeksi, dün bir önceki kapanışa göre yüzde 1,38 değer  kazanarak, 116.907,77 puanla 19 Şubat'tan bu yana en yüksek kapanışını  gerçekleştirdi.

Analistler, bugün ABD'de resmi tatil nedeniyle piyasaların kapalı  olacağını anımsatarak, yurt içinde enflasyon, Avrupa'da ise hizmet sektörü  Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 117.500 ve 118.800 seviyelerinin  direnç olarak öne çıktığını ifade eden analistler, 114.000 puanın destek konumuna  geldiğini söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, haziran  ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,70 artmasını bekliyor.  Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,70)  göre, bir önceki ay yüzde 11,39 olan yıllık enflasyonun yüzde 12,14'e çıkacağı  hesaplanıyor.




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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ORMA 5,90 106.542 % 9,87  
YAPRK 11,84 804.137 % 9,73  
METAL 1,39 131.689 % 9,45  
KPHOL 3,88 18.314 % 9,30  
PKENT 192,00 61.248 % 7,50  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5265 8,5692 % 0,08  
Frank 7,2169 7,2604 % -0,06  
Riyal 1,8220 1,8311 % 0,02  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.775 1.776 -0,02  
Altın Gr. 391 391 -0,10  
Cumhuriyet 2.593 2.634 12,00  
Tam 2.608 2.621 0,40  
Yarım 1.267 1.282 0,20  
Çeyrek 634 642 0,10  
Gümüş.Ons 18,00 18,03 0,07  
Gümüş Gr. 3,96 3,97 0,01  
B. Petrol 42,77 42,77 -0,37  
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