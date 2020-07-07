Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,26 artışla 118.792,40 puana yükseldi.
Borsa güne yükselişle başladı
07.07.2020 10:07
Son güncelleme : 07.07.2020 10:07
AA
Açılışta BIST 100 endeksi, 307,16 puan ve yüzde 0,26 değer kazanarak 118.792,40 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,13 ve holding endeksi yüzde 0,24 yükseliş kaydetti. Sektör endekslerinde en fazla kazandıran yüzde 1,72 ile spor, tek kaybettiren ise yüzde 0,35 ile ulaştırma oldu.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün günü yüzde 2,36 değer kazanarak 118.485,24 puandan tamamlamıştı.
Analistler, dünya çapında yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışı ve ikinci dalga endişelerinin gündemde kalmaya devam ettiğini belirterek, son dönemde açıklanan pozitif veriler ile parasal ve mali desteklerin süreceği beklentilerinin de risk iştahını desteklediğini söyledi.
Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin izleneceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 119.400 puanın direnç, 116.000 puanın ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.
18:05118.485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
0
En Düşük
0
18:056,8660
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0058
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8665
En Düşük
6,8524
18:057,7597
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0067
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7844
En Düşük
7,7516
18:05393,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,02
|Açılış
|: 393,72
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
394,39
En Düşük
393,22
BIST En Aktif Hisseler
|ALBRK
|1,93
|578.079.523
|% 0,00
|
|TEKTU
|1,96
|225.503.445
|% 0,00
|
|SAYAS
|4,49
|4.738.195
|% 0,00
|
|OZBAL
|4,18
|37.166.099
|% 0,00
|
|SOKM
|14,57
|392.040.491
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,93
|578.079.523
|% 0,00
|
|TEKTU
|1,96
|225.503.445
|% 0,00
|
|SAYAS
|4,49
|4.738.195
|% 0,00
|
|OZBAL
|4,18
|37.166.099
|% 0,00
|
|SOKM
|14,57
|392.040.491
|% 0,00
|
|TKFEN
|17,81
|1.406.363.664
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,14
|1.400.887.804
|% 0,00
|
|ODAS
|2,84
|1.119.288.671
|% 0,00
|
|SISE
|5,97
|1.011.265.704
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,22
|908.629.555
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,14
|1.400.887.804
|% 0,00
|
|ODAS
|2,84
|1.119.288.671
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,84
|655.247.950
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,74
|521.618.607
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,93
|578.079.523
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5470
|8,5899
|% 0,02
|
|Frank
|7,2493
|7,2929
|% -0,05
|
|Riyal
|1,8239
|1,8331
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|-0,77
|
|Altın Gr.
|394
|394
|0,26
|
|Cumhuriyet
|2.553
|2.573
|1,70
|
|Tam
|2.628
|2.640
|1,70
|
|Yarım
|1.277
|1.291
|0,90
|
|Çeyrek
|638
|646
|0,40
|
|Gümüş.Ons
|18,15
|18,20
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|4,01
|4,02
|-0,02
|
|B. Petrol
|42,62
|42,62
|-0,48
|
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