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Borsa güne yükselişle başladı

07.07.2020 10:07

Son güncelleme : 07.07.2020 10:07
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,26 artışla 118.792,40 puana yükseldi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 307,16 puan ve yüzde 0,26 değer kazanarak  118.792,40 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,13 ve holding endeksi yüzde 0,24 yükseliş  kaydetti. Sektör endekslerinde en fazla kazandıran yüzde 1,72 ile spor, tek  kaybettiren ise yüzde 0,35 ile ulaştırma oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün günü yüzde 2,36 değer  kazanarak 118.485,24 puandan tamamlamıştı.

Analistler, dünya çapında yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına  ilişkin haber akışı ve ikinci dalga endişelerinin gündemde kalmaya devam ettiğini  belirterek, son dönemde açıklanan pozitif veriler ile parasal ve mali desteklerin  süreceği beklentilerinin de risk iştahını desteklediğini söyledi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ABD'de  JOLTS açık iş sayısı verilerinin izleneceğini aktaran analistler, teknik açıdan  BIST 100 endeksi için 119.400 puanın direnç, 116.000 puanın ise destek konumunda  bulunduğunu kaydetti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALBRK 1,93 578.079.523 % 0,00  
TEKTU 1,96 225.503.445 % 0,00  
SAYAS 4,49 4.738.195 % 0,00  
OZBAL 4,18 37.166.099 % 0,00  
SOKM 14,57 392.040.491 % 0,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5470 8,5899 % 0,02  
Frank 7,2493 7,2929 % -0,05  
Riyal 1,8239 1,8331 % 0,02  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.784 1.784 -0,77  
Altın Gr. 394 394 0,26  
Cumhuriyet 2.553 2.573 1,70  
Tam 2.628 2.640 1,70  
Yarım 1.277 1.291 0,90  
Çeyrek 638 646 0,40  
Gümüş.Ons 18,15 18,20 -0,10  
Gümüş Gr. 4,01 4,02 -0,02  
B. Petrol 42,62 42,62 -0,48  
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