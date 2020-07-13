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Borsa güne yükselişle başladı

13.07.2020 10:09

Son güncelleme : 13.07.2020 10:13
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 1,27 artışla 116.262,12 puana yükseldi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 1.453,56 puan ve yüzde 1,27 değer kazanarak  116.262,12 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,98 ve holding endeksi yüzde 1,54 değer  kazandı. Sektör endekslerinden en fazla kazandıran yüzde 2,48 ile bilişim, tek  kaybettiren ise yüzde 4,72 ile spor oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi cuma gününü yüzde 0,85 değer  kaybıyla 114.808,56 puandan tamamladı.

Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga  endişelerinin arttığı bir ortamda, hastalığın tedavisine ve aşı çalışmalarına  ilişkin iyimser beklentiler ve olumu haber akışının pay piyasalarını  desteklediğini söyledi.

Bugün yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, ABD'de ikinci  çeyrek bilançolarının açıklanmaya başlayacağını belirterek, yurt içinde ise  ödemeler dengesi ve sanayi üretim endeksi verilerinin takip edileceğini söyledi.

ABD-Çin arasında tırmanan gerilimin etkisiyle jeopolitik gelişmelerin  de odakta bulunduğuna işaret eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için  113.300 puanın destek, 116.500 ve 120.000 puan seviyelerinin de direnç olarak  izleneceğini bildirdi.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler,  cari işlemler hesabının mayısta 4,3 milyar dolar açık vereceğini, bu rakamın 2020  sonunda 17,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşeceğini öngörüyor. Öte yandan AA  Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, arındırılmamış  sanayi üretim endeksinin mayısta 2019'un aynı ayına göre yüzde 28,7 azalmasını  bekliyor.




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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HALKS 3,72 411.817 % 25,38  
SARKY 7,15 6.335.438 % 1,91  
ADESE 2,08 200.142.205 % 0,00  
ALKA 10,84 8.572.090 % 0,00  
ATAGY 3,48 4.898.398 % 0,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6653 8,7087 % 0,35  
Frank 7,2786 7,3225 % 0,25  
Riyal 1,8246 1,8338 % 0,05  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.807 1.807 8,30  
Altın Gr. 399 399 1,79  
Cumhuriyet 2.650 2.690 -4,00  
Tam 2.670 2.683 10,60  
Yarım 1.297 1.313 5,20  
Çeyrek 649 657 2,60  
Gümüş.Ons 19,02 19,06 0,32  
Gümüş Gr. 4,19 4,20 0,07  
B. Petrol 42,92 42,92 -0,32  
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