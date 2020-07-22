Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,66 artışla 118.815,56 puana yükseldi.
Borsa güne yükselişle başladı
22.07.2020 10:05
Son güncelleme : 22.07.2020 10:05
AA
Açılışta BIST 100 endeksi, 773,56 puan ve yüzde 0,66 değer kazanarak 118.815,56 puana çıktı.
Bankacılık endeksi yüzde 0,48 ve holding endeksi yüzde 0,66 yükseldi. Tüm sektör endeksleri güne artışla başlarken, en fazla kazandıran yüzde 3,30 ile turizm oldu.
BIST 100 endeksi, dün 120.585,55 puanla 17 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından etkisini artıran kar satışları ile düşüşe geçerek, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,04 değer kaybıyla 118.042,00 puandan tamamladı.
Analistler, yeni tip corona virüs tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu kaydetti.
Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 117.000 seviyesinin önemli destek konumunda olduğunu ifade eden analistler, 121.000 puanın direnç olarak öne çıktığını söyledi.
18:05118.042
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 118.042
|
0
En Düşük
0
18:056,8525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0320
|Açılış
|: 6,8910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9070
|
6,8528
En Düşük
6,8162
18:057,9080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0437
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,9080
En Düşük
7,8064
18:05409,62
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 5,82
|Açılış
|: 409,62
|
|Önceki Kapanış
|: 403,81
|
409,96
En Düşük
403,67
BIST En Aktif Hisseler
|DESA
|5,50
|13.161.375
|% 0,00
|
|EREGL
|8,41
|400.284.087
|% 0,00
|
|GEREL
|6,79
|92.106.168
|% 0,00
|
|BAGFS
|17,84
|21.960.054
|% 0,00
|
|ISCTR
|5,29
|292.026.448
|% 0,00
|
|ALCAR
|82,85
|8.923.620
|% -0,56
|
|DESA
|5,50
|13.161.375
|% 0,00
|
|EREGL
|8,41
|400.284.087
|% 0,00
|
|GEREL
|6,79
|92.106.168
|% 0,00
|
|BAGFS
|17,84
|21.960.054
|% 0,00
|
|GARAN
|7,94
|2.392.828.667
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,26
|1.220.274.692
|% 0,00
|
|AFYON
|4,66
|1.013.596.713
|% 0,00
|
|TCELL
|16,40
|906.524.399
|% 0,00
|
|GUSGR
|5,27
|860.092.629
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,26
|1.220.274.692
|% 0,00
|
|ADESE
|2,55
|774.444.592
|% 0,00
|
|GARAN
|7,94
|2.392.828.667
|% 0,00
|
|GSDHO
|2,34
|688.095.782
|% 0,00
|
|TSKB
|1,26
|357.086.892
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6867
|8,7303
|% 0,34
|
|Frank
|7,3205
|7,3646
|% 0,59
|
|Riyal
|1,8214
|1,8306
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|18,37
|
|Altın Gr.
|410
|410
|5,79
|
|Cumhuriyet
|2.692
|2.732
|32,00
|
|Tam
|2.737
|2.752
|36,90
|
|Yarım
|1.329
|1.346
|18,00
|
|Çeyrek
|666
|674
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,39
|22,44
|1,12
|
|Gümüş Gr.
|4,96
|4,97
|0,30
|
|B. Petrol
|44,06
|44,06
|-0,26
|