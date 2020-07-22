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Borsa güne yükselişle başladı

22.07.2020 10:05

Son güncelleme : 22.07.2020 10:05
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,66 artışla 118.815,56 puana yükseldi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 773,56 puan ve yüzde 0,66 değer kazanarak  118.815,56 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,48 ve holding endeksi yüzde 0,66 yükseldi. Tüm sektör endeksleri güne artışla başlarken, en fazla kazandıran yüzde 3,30 ile  turizm oldu.

BIST 100 endeksi, dün 120.585,55 puanla 17 Şubat'tan bu yana en yüksek  seviyesini görmesinin ardından etkisini artıran kar satışları ile düşüşe geçerek,  günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,04 değer kaybıyla 118.042,00 puandan  tamamladı.

Analistler, yeni tip corona virüs tedavisine ilişkin haber akışı ve  Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini  koruduğunu belirterek, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 117.000 seviyesinin önemli destek  konumunda olduğunu ifade eden analistler, 121.000 puanın direnç olarak öne  çıktığını söyledi.




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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DESA 5,50 13.161.375 % 0,00  
EREGL 8,41 400.284.087 % 0,00  
GEREL 6,79 92.106.168 % 0,00  
BAGFS 17,84 21.960.054 % 0,00  
ISCTR 5,29 292.026.448 % 0,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6867 8,7303 % 0,34  
Frank 7,3205 7,3646 % 0,59  
Riyal 1,8214 1,8306 % 0,48  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.860 1.860 18,37  
Altın Gr. 410 410 5,79  
Cumhuriyet 2.692 2.732 32,00  
Tam 2.737 2.752 36,90  
Yarım 1.329 1.346 18,00  
Çeyrek 666 674 9,00  
Gümüş.Ons 22,39 22,44 1,12  
Gümüş Gr. 4,96 4,97 0,30  
B. Petrol 44,06 44,06 -0,26  
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