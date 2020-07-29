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Borsa güne yükselişle başladı

29.07.2020 10:17

Son güncelleme : 29.07.2020 10:17
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,29 artışla 1.156,04 puana yükseldi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 3,34 puan ve yüzde 0,29 değer kazanarak  1.156,04 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,38 ve holding endeksi yüzde 0,15 yükseliş  kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,10 ile menkul  kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 0,22 ile taş, toprak oldu.

Dün, azalan küresel risk iştahı ve etkisini artıran kar satışlarıyla  yüzde 3,59 değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü 1.152,70 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın  (TCMB) açıklayacağı 2020'nin üçüncü Enflasyon Raporu, TCMB Para Politikası Kurulu  toplantı özeti ve dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ise ABD Merkez  Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın söylemlerinin takip  edileceğini bildirdi.

Fed'in faizlerde değişiklik yapmasının beklenmediğini, karar metni ve  Powell'ın vereceği ipuçlarının piyasalar için önemli olacağını aktaran  analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.150 puanın destek, 1.170  seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:011.157
Değişim :  0,38% |  4,33
Açılış :  1.156  
Önceki Kapanış :  1.153  
En Yüksek
1.160 En Düşük
1.156
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 867,90 872.240 % 10,00  
TKURU 49,12 489.088 % 9,99  
KSTUR 89,85 26.955 % 9,98  
VKFYO 11,87 1.169.159 % 9,91  
BFREN 1.178,00 2.314.770 % 9,67  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,9620 9,0070 % 0,28  
Frank 7,5516 7,5971 % 0,41  
Riyal 1,8477 1,8570 % 0,30  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.958 1.959 0,40  
Altın Gr. 437 437 -0,11  
Cumhuriyet 2.862 2.901 5,40  
Tam 2.948 2.983 5,50  
Yarım 1.431 1.456 2,70  
Çeyrek 718 729 1,30  
Gümüş.Ons 24,31 24,34 -0,08  
Gümüş Gr. 5,42 5,43 -0,02  
B. Petrol 43,74 43,74 0,13  
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