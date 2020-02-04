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Borsa güne yükselişle başladı

04.02.2020 10:08

Son güncelleme : 04.02.2020 10:08
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 1,03 artarak 120.476,43 puana yükseldi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 1.233,63 puan ve yüzde 1,03 değer kazanarak 120.476,43 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,55 ve holding endeksi yüzde  0,90 yükseliş kaydetti. Tüm sektör endeksleri açılışta yükselirken, en fazla kazandıran bankacılık oldu.

BIST 100 endeksi, dün beklentilerin üzerinde artan enflasyon verisinin  alımları sınırlamasıyla günü yüzde 0,09 artışla 119.242,80 puandan tamamladı.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin endişeler devam  etse de çözüm bulunacağı ve küresel ekonomiye etkisinin çok büyük olmayacağı  beklentilerinin risk iştahının artmasını sağladığını bildirdi.

Dünya genelinde açıklanan imalat sanayi verilerinin de tahminleri  aştığına dikkati çeken analistler, Suriye ve Libya başta olmak üzere jeopolitik  gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Analistler, bugünün veri gündeminde, yurt içinde reel efektif döviz  kuru ve ABD'de fabrika siparişleri verilerinin öne çıktığını belirterek, teknik  açıdan BIST 100 endeksinde 119.000 seviyesinin destek, 121.000 puanın direnç  konumuna geldiğini kaydetti.




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ERSU 3,96 1.165.075 % 0,00  
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Frank 6,1600 6,1971 % -0,14  
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