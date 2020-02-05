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Borsa güne yükselişle başladı

05.02.2020 10:05

Son güncelleme : 05.02.2020 10:05
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,23 artarak 122.416,65 puana yükseldi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 280,48 puan ve yüzde 0,23 değer kazanarak  122.416,65 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,12 ve holding endeksi yüzde  0,36 yükseliş kaydetti. Tüm sektör endeksleri açılışta yükselirken, en fazla kazandıran yüzde  1,21 ile orman, kağıt, basım oldu.

BIST 100 endeksi, dün artan küresel risk iştahına paralel güçlenen  alımlarla yüzde 2,43 değer kazanarak günü 122.136,17 puandan tamamladı.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin endişelerin  hafiflemesinin yanı sıra beklentilerden iyi gelen şirket bilançoları ve  makroekonomik verilerin etkisiyle yatırımcıların dün tekrar hisse senedi  piyasalarına yöneldiğini, ancak haber akışına bağlı olarak oynaklığın yüksek  olabileceğini ifade etti.

Bugün ABD ve Avrupa'da hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi  (PMI) başta olmak üzere veri gündemi ile Suriye'ye ilişkin haber akışının takip  edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 119.000  seviyesinin destek, 123.900 seviyesinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.




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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OLMIP 8,84 18.277.725 % 168,62  
THYAO 14,39 1.415.872.231 % 0,00  
TSPOR 3,07 150.374.630 % 0,00  
SODA 6,38 223.862.275 % 0,00  
TRGYO 3,11 15.593.723 % 0,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7692 7,8082 % -0,00  
Frank 6,1502 6,1872 % 0,09  
Riyal 1,5908 1,5988 % 0,12  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.560 1.560 4,53  
Altın Gr. 300 300 1,01  
Cumhuriyet 1.987 2.017 -23,00  
Tam 1.980 2.029 -21,88  
Yarım 957 982 -10,58  
Çeyrek 480 491 -5,30  
Gümüş.Ons 17,68 17,72 0,06  
Gümüş Gr. 3,40 3,41 0,01  
B. Petrol 54,47 54,47 0,51  
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