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Borsa güne yükselişle başladı

06.02.2020 10:10

Son güncelleme : 06.02.2020 10:10
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,87 artarak 123.390,11 puana yükseldi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 1.069,34 puan ve yüzde 0,87 değer kazanarak  123.390,11 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,29 ve holding endeksi yüzde  1,18 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,82 ile bilişim,  en çok gerileyen ise yüzde 0,10 ile ulaştırma oldu.

BIST 100 endeksi, dün en yüksek 123.629,30 puanı görmesinin ardından  gelen satışlarla kazançlarının önemli bir kısmını geri vererek günü bir önceki  kapanışa göre yüzde 0,15 artışla 122.320,77 puandan tamamladı.

Analistler, bugün, yurt içinde Suriye'ye ilişkin gelişmeler ve Türkiye  Cumhuriyet Merkez Bankası'nın haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında  ise Avrupa tarafındaki yoğun haber akışının takip edileceğini bildirdi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın, Avrupa  Parlamentosu'nda "Parasal Diyalog" başlıklı oturumda yapacağı konuşma ve  İngiltere Ticaret Bakanı Liz Truss'ın, İngiltere ile ABD arasındaki serbest  ticaret müzakerelerine ilişkin açıklayacağı taslak yol haritası gündemin odağında  bulunuyor.

Çin'in 14 Şubat'ta ABD'ye uygulanan gümrük tarifelerinde indirime  gideceği haberi ve koronavirüsüne ilişkin endişeleri azaltan gelişmeler ile  küresel risk iştahının arttığını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100  endeksinde 123.900 ve 125.500 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
09:55123.390
Değişim :  0,87% |  1.069,34
Açılış :  122.712  
Önceki Kapanış :  122.321  
En Yüksek
123.390 En Düşük
122.712
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AGYO 2,20 10.289.531 % 0,00  
BSOKE 1,52 18.834.523 % 0,00  
BNTAS 3,51 46.311.790 % 0,00  
GARAN 12,38 515.452.669 % 0,00  
GLYHO 5,02 22.045.535 % 0,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7459 7,7847 % -0,00  
Frank 6,1187 6,1555 % 0,00  
Riyal 1,5901 1,5981 % 0,05  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.556 1.556 -0,84  
Altın Gr. 299 299 -0,24  
Cumhuriyet 1.982 2.012 -5,00  
Tam 1.976 2.025 -4,34  
Yarım 955 980 -2,10  
Çeyrek 479 490 -1,04  
Gümüş.Ons 17,68 17,72 0,07  
Gümüş Gr. 3,40 3,41 0,01  
B. Petrol 56,34 56,34 1,06  
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