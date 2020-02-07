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Borsa güne yükselişle başladı

07.02.2020 10:05

Son güncelleme : 07.02.2020 10:05
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,16 artarak 122.476,31 puana yükseldi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 192,44 puan ve yüzde 0,16 değer kazanarak  122.476,31 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,23 ve holding endeksi yüzde  0,41 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,26 ile menkul  kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 0,25 ile ticaret oldu.

BIST 100 endeksi, dün analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri  123.900 seviyelerini test etmesinin ardından etkisini artıran kar satışları ile  düşüşe geçerek, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,03 altında 122.284 puandan  tamamladı.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak ocak ayı istihdam raporundaki  tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin yatırımcı  kararları üzerinde belirleyici olacağını belirterek, Suriye ile ilgili  gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade etti.

Dün açıklanan haftalık işsizlik başvurularının son 10 ayın en düşük  seviyesine işaret etmesi ve bir önceki gün açıklanan ADP özel sektör istihdamı  verisinin beklentilerin belirgin şekilde üzerinde artması sonrası, aralıkta 145  bin olan tarım dışı istihdamın ocakta 165 bin artması bekleniyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 123.900 direncinin aşılması  durumunda yükselişin ivme kazanabileceğini ve yeni zirvelerin gündeme gelebileceğini kaydeden analistler, 121.000 ve 120.000 seviyelerinin destek  konumunda olduğunu söyledi.




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Riyal 1,5913 1,5993 % -0,01  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.564 1.564 -2,42  
Altın Gr. 301 301 -0,54  
Cumhuriyet 1.992 2.023 11,00  
Tam 1.985 2.035 10,04  
Yarım 960 984 4,85  
Çeyrek 481 492 2,42  
Gümüş.Ons 17,74 17,78 -0,06  
Gümüş Gr. 3,41 3,42 -0,01  
B. Petrol 55,30 55,30 0,37  
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