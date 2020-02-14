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Borsa güne yükselişle başladı

14.02.2020 10:44

Son güncelleme : 14.02.2020 10:44
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,45 artarak 121.081,97 puana yükseldi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 541,44 puan ve yüzde 0,45 değer kazanarak  121.081,97 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,60, holding endeksi yüzde 0,69  yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,81 ile menkul  kıymet yatırım ortaklığı, tek gerileyen ise yüzde 0,79 ile gıda, içecek oldu.

Dün ABD ve Avrupa borsalarındaki negatif seyre karşın yükseliş  eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,41 yükselişle 120.540,53  puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde cari işlemler dengesi, yurt dışında ise  Avrupa'da büyüme ve ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin  takip edileceğini belirterek, Suriye ile ilgili gelişmeler ve koronavirüs  salgınına ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu  bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 121.000 ve 122.500 seviyelerinin  direnç konumunda olduğunu ifade eden analistler, 119.500 ve 118.200'ün destek  olarak öne çıktığını söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari  işlemler hesabının 2019'da 1,2 milyar dolar fazla vermesini bekliyor. Ankete  göre, ekonomistler, cari işlemler hesabının Aralık 2019'da 3 milyar dolar açık  vermesini öngörüyor. Ekonomistlerin 2020 sonuna ilişkin cari işlemler açığı  beklentilerinin ortalaması ise 14 milyar dolar olarak gerçekleşti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
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Açılış :  121.082  
Önceki Kapanış :  120.541  
En Yüksek
121.403 En Düşük
121.082
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ARDYZ 17,94 80.756.185 % 13,54  
ISYAT 2,94 38.414.247 % 13,08  
EMNIS 2,61 34.684 % 9,66  
GUBRF 16,15 73.987.950 % 8,32  
BLCYT 6,77 2.510.043 % 8,15  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8715 7,9110 % 0,14  
Frank 6,1474 6,1844 % 0,04  
Riyal 1,6080 1,6161 % 0,11  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.574 1.575 -1,80  
Altın Gr. 306 306 0,20  
Cumhuriyet 2.030 2.060 13,00  
Tam 2.022 2.073 15,13  
Yarım 977 1.003 7,32  
Çeyrek 490 501 3,66  
Gümüş.Ons 17,65 17,69 0,03  
Gümüş Gr. 3,44 3,44 0,01  
B. Petrol 56,35 56,35 0,01  
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