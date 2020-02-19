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Borsa güne yükselişle başladı

19.02.2020 10:20

Son güncelleme : 19.02.2020 10:24
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,39 artarak 120.036,23 puana yükseldi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 462,13 puan ve yüzde 0,39 değer kazanarak  120.036,23 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,21 ve holding endeksi yüzde  0,23 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,55  ile inşaat, tek gerileyen ise yüzde 0,05 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Dün ABD ve Avrupa borsalarındaki düşüşe paralel gerileyen BIST 100  endeksi, günü yüzde 1,01 azalışla 119.574,10 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın  (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısından gelecek faiz kararı, yurt dışında  ise ABD Merkez Bankası toplantı tutanakları ile makroekonomik verilerin takip  edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 119.500 ve 118.200  seviyelerinin destek, 122.500'ün direnç konumunda olduğunu ifade etti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin 3'te 2'si  bugün TCMB'nin faizleri düşürmeye devam etmesini bekliyor. Ankete göre, 7  ekonomist politika faizinde (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) herhangi bir  değişiklik beklemezken, 14 ekonomist 25-75 baz puanlık faiz indirimi yapılacağını  tahmin ediyor.

Geçen yılın son 4 toplantısında politika faizini 1200 baz puan  düşürerek yüzde 24'ten yüzde 12'ye düşüren TCMB, bu yılın ilk toplantısında da  indirime devam ederek politika faizini yüzde 11,25'e çekmişti.




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