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Borsa güne yükselişle başladı

25.02.2020 10:12

Son güncelleme : 25.02.2020 10:12
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,73 artarak 115.626,05 puana yükseldi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 836,84 puan ve yüzde 0,73 değer kazanarak  115.626,05 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,97 ve holding endeksi yüzde  0,77 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,77  ile finansal kiralama, faktoring, tek gerileyen ise yüzde 0,49 ile madencilik  oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin  sayısının yükselmesi ve İtalya, Güney Kore ve İran başta olmak üzere başka  ülkelerdeki vaka sayılarındaki artış, dün dünya borsalarında sert düşüşlere neden  oldu.

Uluslararası piyasalarda azalan risk iştahına paralel dün satıcılı bir  seyir izleyen ve analistlerin destek olarak nitelendirdiği 113.400 puanı test  eden BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran tepki alımlarıyla  kayıplarının bir kısmını telafi ederek günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,75  azalışla 114.789,21 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)  Başkanı Murat Uysal'ın Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Toplantısı'nda  yapacağı konuşma, yurt dışında ise Almanya'nın büyüme verisinin takip edileceğini  bildirdi.

Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışı ve Suriye'deki gelişmelerin  yatırımcıların odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan  BIST 100 endeksinde 113.400'ün destek, 117.200 seviyesinin direnç konumunda  olduğunu kaydetti.




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ALCTL 22,50 38.635.926 % 0,00  
KRDMD 2,83 548.663.804 % 0,00  
OSTIM 2,35 33.323.581 % 0,00  
OZGYO 1,77 46.623.511 % 0,00  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8405 7,8799 % -0,50  
Frank 6,1792 6,2164 % -0,70  
Riyal 1,6152 1,6233 % -0,61  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.638 1.638 -21,27  
Altın Gr. 320 321 -5,67  
Cumhuriyet 2.202 2.235 69,00  
Tam 2.198 2.253 71,02  
Yarım 1.063 1.090 34,36  
Çeyrek 533 545 17,17  
Gümüş.Ons 18,31 18,36 -0,31  
Gümüş Gr. 3,59 3,60 -0,07  
B. Petrol 56,22 56,22 0,45  
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