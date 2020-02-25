Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,73 artarak 115.626,05 puana yükseldi.
Borsa güne yükselişle başladı
25.02.2020 10:12
Son güncelleme : 25.02.2020 10:12
AA
Açılışta BIST 100 endeksi, 836,84 puan ve yüzde 0,73 değer kazanarak 115.626,05 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,97 ve holding endeksi yüzde 0,77 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,77 ile finansal kiralama, faktoring, tek gerileyen ise yüzde 0,49 ile madencilik oldu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının yükselmesi ve İtalya, Güney Kore ve İran başta olmak üzere başka ülkelerdeki vaka sayılarındaki artış, dün dünya borsalarında sert düşüşlere neden oldu.
Uluslararası piyasalarda azalan risk iştahına paralel dün satıcılı bir seyir izleyen ve analistlerin destek olarak nitelendirdiği 113.400 puanı test eden BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi ederek günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,75 azalışla 114.789,21 puandan tamamladı.
Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal'ın Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Toplantısı'nda yapacağı konuşma, yurt dışında ise Almanya'nın büyüme verisinin takip edileceğini bildirdi.
Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışı ve Suriye'deki gelişmelerin yatırımcıların odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 113.400'ün destek, 117.200 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.
09:55115.626
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 836,84
|Açılış
|: 115.626
|
|Önceki Kapanış
|: 114.789
|
115.626
En Düşük
115.626
09:556,0961
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0176
|Açılış
|: 6,1590
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1020
|
6,1310
En Düşük
6,0709
09:556,6149
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0226
|Açılış
|: 6,6670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6180
|
6,6584
En Düşük
6,5938
09:55320,22
En Yüksek
|Değişim
|: -1,83%
|| -5,95
|Açılış
|: 320,22
|
|Önceki Kapanış
|: 326,17
|
327,23
En Düşük
319,39
BIST En Aktif Hisseler
|ALGYO
|89,00
|41.535.445
|% 515,37
|
|ALCTL
|22,50
|38.635.926
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,83
|548.663.804
|% 0,00
|
|OSTIM
|2,35
|33.323.581
|% 0,00
|
|OZGYO
|1,77
|46.623.511
|% 0,00
|
|ALCTL
|22,50
|38.635.926
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,83
|548.663.804
|% 0,00
|
|OSTIM
|2,35
|33.323.581
|% 0,00
|
|OZGYO
|1,77
|46.623.511
|% 0,00
|
|TEKTU
|1,58
|134.328.661
|% 0,00
|
|THYAO
|13,86
|2.489.007.285
|% 0,00
|
|IPEKE
|10,40
|1.075.852.868
|% 0,00
|
|ASELS
|28,62
|764.284.935
|% 0,00
|
|KOZAA
|12,71
|694.950.847
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,83
|548.663.804
|% 0,00
|
|ODAS
|2,18
|481.412.436
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,83
|548.663.804
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,30
|246.741.559
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,24
|219.998.984
|% 0,00
|
|THYAO
|13,86
|2.489.007.285
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8405
|7,8799
|% -0,50
|
|Frank
|6,1792
|6,2164
|% -0,70
|
|Riyal
|1,6152
|1,6233
|% -0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.638
|1.638
|-21,27
|
|Altın Gr.
|320
|321
|-5,67
|
|Cumhuriyet
|2.202
|2.235
|69,00
|
|Tam
|2.198
|2.253
|71,02
|
|Yarım
|1.063
|1.090
|34,36
|
|Çeyrek
|533
|545
|17,17
|
|Gümüş.Ons
|18,31
|18,36
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|3,59
|3,60
|-0,07
|
|B. Petrol
|56,22
|56,22
|0,45
|