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Borsa güne yükselişle başladı

27.03.2020 10:12

Son güncelleme : 27.03.2020 10:17
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,33 artarak 91.833,88 puana yükseldi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 306,29 puan ve yüzde 0,33 değer kazanarak  91.833,88 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,16 ve holding endeksi yüzde 0,86 yükseliş  kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,06 ile spor, en  çok gerileyen ise yüzde 0,22 ile finansal kiralama, faktoring oldu

Dün, dünya borsalarına paralel alıcılı seyreden Borsa İstanbul'da, yüzde 2,77 değer kazanan BIST 100 endeksi günü 91.527,59 puandan tamamladı.

Analistler, yeni tip corona virüs salgınının seyri ve ekonomik  aktiviteye ilişkin endişelerin devam etmesine karşın, ekonomi yönetimleri  tarafından birbiri ardına uygulamaya alınan teşviklerin piyasaları desteklediğini ifade etti.

Bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de  kişisel gelir ve harcamalar ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi  verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100  endeksinde 92.500 ve 95.000 seviyelerinin direnç, 88.500'ün destek olarak öne  çıktığını kaydetti.






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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
COSMO 2,20 37 % 10,00  
SASA 7,26 4.106.822 % 10,00  
PGSUS 34,54 5.970.481 % 10,00  
TMPOL 4,30 74.553 % 9,97  
SMART 8,16 837.347 % 9,97  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8106 7,8498 % 0,37  
Frank 6,6369 6,6768 % 0,35  
Riyal 1,7015 1,7100 % 0,21  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.624 1.626 -4,89  
Altın Gr. 335 335 -0,52  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,54 14,59 0,19  
Gümüş Gr. 2,99 3,00 0,04  
B. Petrol 26,38 26,38 0,04  
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