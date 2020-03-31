Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 1,38 artarak 89.278,67 puana yükseldi.
Borsa güne yükselişle başladı
31.03.2020 10:02
Son güncelleme : 31.03.2020 10:14
AA
Açılışta BIST 100 endeksi, 1.219,20 puan ve yüzde 1,38 değer kazanarak 89.278,67 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,67 ve holding endeksi yüzde 1,27 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 3,17 ile bilişim oldu.
Dün sakin bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 0,07 altında 88.059,46 puandan tamamladı.
Küresel piyasalarda devam eden yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışı ile dalgalı bir seyir izlenirken, dün ABD ve Avrupa borsalarındaki alıcılı seyir bugünün açılışında Borsa
İstanbul'da da etkisini gösterdi.
Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Euro
Bölgesi'nde enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 88.500 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda alımların güçlenebileceğini ve 92.000 seviyesinin gündeme geleceğini söyledi.
09:5589.279
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 1.219,21
|Açılış
|: 89.279
|
|Önceki Kapanış
|: 88.059
|
89.279
En Düşük
89.279
09:556,5985
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0230
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,5985
En Düşük
6,5643
09:557,2611
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0007
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2693
En Düşük
7,2224
09:55343,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,05
|Açılış
|: 343,26
|
|Önceki Kapanış
|: 343,30
|
343,55
En Düşük
340,58
BIST En Aktif Hisseler
|TDGYO
|2,09
|16.106
|% 10,00
|
|ICBCT
|4,08
|392.272
|% 9,97
|
|DOGUB
|1,67
|396.134
|% 9,87
|
|ESCOM
|2,56
|912.699
|% 9,87
|
|TIRE
|6,28
|2.796.459
|% 9,79
|
|RTALB
|4,68
|405.564
|% -9,83
|
|GLRYH
|1,95
|117.628
|% -9,72
|
|MTRYO
|3,54
|29.807
|% -8,05
|
|UZERB
|2,13
|18.188
|% -7,79
|
|QNBFB
|34,02
|68
|% -3,08
|
|PGSUS
|31,10
|491.404.937
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,03
|343.823.263
|% 0,50
|
|IPEKE
|7,69
|188.093.630
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,98
|186.239.036
|% 2,08
|
|ISCTR
|4,68
|152.205.380
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,98
|186.239.036
|% 2,08
|
|GSRAY
|2,03
|343.823.263
|% 0,50
|
|IHLAS
|0,47
|64.129.420
|% 0,00
|
|IHYAY
|0,69
|37.730.534
|% 4,55
|
|ISFIN
|2,69
|149.937.443
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0979
|8,1385
|% -0,56
|
|Frank
|6,8224
|6,8635
|% -0,12
|
|Riyal
|1,7496
|1,7584
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.616
|1.617
|-5,38
|
|Altın Gr.
|343
|343
|-0,23
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,08
|14,11
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|2,99
|3,00
|0,02
|
|B. Petrol
|26,78
|26,78
|0,36
|