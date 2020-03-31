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Borsa güne yükselişle başladı

31.03.2020 10:02

Son güncelleme : 31.03.2020 10:14
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 1,38 artarak 89.278,67 puana yükseldi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 1.219,20 puan ve yüzde 1,38 değer kazanarak  89.278,67 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,67 ve holding endeksi yüzde 1,27 değer  kazandı. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran  yüzde 3,17 ile bilişim oldu.

Dün sakin bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın  yüzde 0,07 altında 88.059,46 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda devam eden yeni tip corona virüs (Kovid-19)  salgınına ilişkin haber akışı ile dalgalı bir seyir izlenirken, dün ABD ve Avrupa  borsalarındaki alıcılı seyir bugünün açılışında Borsa İstanbul'da da etkisini  gösterdi.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik  açıdan BIST 100 endeksinde 88.500 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda  alımların güçlenebileceğini ve 92.000 seviyesinin gündeme geleceğini söyledi.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
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Değişim :  1,38% |  1.219,21
Açılış :  89.279  
Önceki Kapanış :  88.059  
En Yüksek
89.279 En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TDGYO 2,09 16.106 % 10,00  
ICBCT 4,08 392.272 % 9,97  
DOGUB 1,67 396.134 % 9,87  
ESCOM 2,56 912.699 % 9,87  
TIRE 6,28 2.796.459 % 9,79  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,0979 8,1385 % -0,56  
Frank 6,8224 6,8635 % -0,12  
Riyal 1,7496 1,7584 % 0,27  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.616 1.617 -5,38  
Altın Gr. 343 343 -0,23  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,08 14,11 0,04  
Gümüş Gr. 2,99 3,00 0,02  
B. Petrol 26,78 26,78 0,36  
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