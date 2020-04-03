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Borsa güne yükselişle başladı

03.04.2020 10:14

Son güncelleme : 03.04.2020 10:14
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,12 artışla 89.614,06 puana yükseldi.



AA

Açılışta BIST 100 endeksi, 103,18 puan ve yüzde 0,12 değer kazanarak  89.614,06 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,02 değer kaybederken, holding endeksi yüzde  0,27 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,94  ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde 2,12 ile spor oldu.

Dün gün içinde 88.000-90.000 bandında dalgalı bir seyir ileyen BIST  100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,48 değer kazancıyla 89.510,88  puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'nin  istihdam raporundaki tarım dışı istidam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar  verilerinin takip edileceğini belirterek, yeni tip corona virüs salgını ve petrol  arzı konusundaki haber akışının da piyasaların yönü üzerinde belirleyici  olacağını söyledi.

ABD'de son iki haftada 10 milyona ulaşan işsizlik maaşı başvuruları  sonrası bugünkü istihdam raporunun öneminin arttığına değinen analistler, dünkü  yüzde 20 yükselişinin ardından bugün yüzde 4 azalışla işlem gören petrol  fiyatlarının seyrinin de enerji devi hisse ve fonlar üzerinden piyasalar üzerinde  etkili olacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 88.000 puanın destek, 92.000 seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), martta aylık yüzde 0,53 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,53) göre, bir önceki ay yüzde 12,37 olan yıllık enflasyonun yüzde 11,81'e  düşeceği hesaplanıyor.





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Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,48 14,51 0,03  
Gümüş Gr. 3,10 3,11 0,03  
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