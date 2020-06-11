Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Borsa günü düşüşle tamamladı

11.06.2020 18:15

Son güncelleme : 11.06.2020 18:30
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,57 değer kaybıyla 109.155,41 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 623,53 puan azalırken, toplam  işlem hacmi 16,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,73 ve holding endeksi yüzde 0,72 değer  kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,74 ile turizm,  en çok gerileyen ise yüzde 2,56 ile spor oldu.

Analistler, yarın yurt içinde ödemeler dengesi ve sanayi üretim  endeksi  yurt dışında ise Avro Bölgesinde sanayi üretimi, ABD'de Michigan Üniversitesi güven endeksi, ihracat ve ithalat fiyat endeksi başta olmak üzere  veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.000 puanın destek, 111.000 ve 113.000 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini  söyledi.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler,  cari işlemler hesabının nisanda 4,3 milyar dolar açık vermesini  bekliyor.Ekonomistlerin 2020 sonuna ilişkin cari işlemler dengesi beklentilerinin  ortalaması ise 10,9 milyar dolar açık olarak gerçekleşti.

Ekonomistler ayrıca  arındırılmamış sanayi üretim endeksinin nisanda,  2019'un aynı dönemine göre yüzde 25,4 azalmasını bekliyor. Nisanda takvim  etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise yıllık bazda yüzde 19,7  gerileyeceği tahmin ediliyor.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05109.155
Değişim :  -0,57% |  -623,53
Açılış :  109.374  
Önceki Kapanış :  109.779  
En Yüksek
110.158 En Düşük
108.745
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AYCES 41,58 5.253.749 % 10,00  
DOBUR 13,20 3.100.943 % 10,00  
DAGHL 10,56 3.196.332 % 10,00  
ARDYZ 32,36 162.007.355 % 9,99  
ISBIR 1.074,20 1.753.698 % 9,99  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6094 8,6525 % 0,02  
Frank 7,2425 7,2861 % 1,32  
Riyal 1,8148 1,8239 % 0,86  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.742 1.742 3,09  
Altın Gr. 383 383 3,85  
Cumhuriyet 2.474 2.500 17,20  
Tam 2.546 2.569 17,80  
Yarım 1.243 1.254 10,60  
Çeyrek 621 628 4,80  
Gümüş.Ons 17,92 17,96 -0,16  
Gümüş Gr. 3,94 3,95 -0,00  
B. Petrol 38,74 38,74 -2,99  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru