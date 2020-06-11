Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,57 değer kaybıyla 109.155,41 puandan tamamladı.
Borsa günü düşüşle tamamladı
11.06.2020 18:15
Son güncelleme : 11.06.2020 18:30
AA
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 623,53 puan azalırken, toplam işlem hacmi 16,2 milyar lira
olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,73 ve holding endeksi yüzde 0,72 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,74 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 2,56 ile spor oldu.
Analistler, yarın yurt içinde ödemeler dengesi ve sanayi üretim endeksi yurt dışında ise Avro Bölgesinde sanayi üretimi, ABD'de Michigan Üniversitesi güven endeksi, ihracat ve ithalat fiyat endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.000 puanın destek, 111.000 ve 113.000 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini söyledi.
AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının nisanda 4,3 milyar dolar
açık vermesini bekliyor.Ekonomistlerin 2020 sonuna ilişkin cari işlemler dengesi beklentilerinin ortalaması ise 10,9 milyar dolar açık olarak gerçekleşti.
Ekonomistler ayrıca arındırılmamış sanayi üretim endeksinin nisanda, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 25,4 azalmasını bekliyor. Nisanda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise yıllık bazda yüzde 19,7 gerileyeceği tahmin ediliyor.
18:05109.155
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -623,53
|Açılış
|: 109.374
|
|Önceki Kapanış
|: 109.779
|
110.158
En Düşük
108.745
18:056,8341
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0584
|Açılış
|: 6,8370
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8110
|
6,8434
En Düşük
6,7686
18:057,7832
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0744
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,8014
En Düşük
7,6811
18:05382,67
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 3,96
|Açılış
|: 382,67
|
|Önceki Kapanış
|: 378,71
|
383,40
En Düşük
376,50
BIST En Aktif Hisseler
|AYCES
|41,58
|5.253.749
|% 10,00
|
|DOBUR
|13,20
|3.100.943
|% 10,00
|
|DAGHL
|10,56
|3.196.332
|% 10,00
|
|ARDYZ
|32,36
|162.007.355
|% 9,99
|
|ISBIR
|1.074,20
|1.753.698
|% 9,99
|
|IZTAR
|5,97
|4.069.736
|% -9,95
|
|EMNIS
|3,91
|201.911
|% -9,91
|
|FORMT
|3,58
|8.784.507
|% -9,82
|
|ALYAG
|1,33
|4.406.779
|% -9,52
|
|SALIX
|10,25
|424.194
|% -7,41
|
|EKGYO
|1,94
|1.355.298.465
|% -0,51
|
|GARAN
|8,16
|1.031.048.314
|% -0,37
|
|ASELS
|32,24
|998.475.568
|% 0,12
|
|PETKM
|3,93
|835.053.665
|% 3,42
|
|IHLGM
|1,58
|726.446.098
|% 3,95
|
|EKGYO
|1,94
|1.355.298.465
|% -0,51
|
|IHLGM
|1,58
|726.446.098
|% 3,95
|
|TSKB
|1,24
|477.479.201
|% 4,20
|
|PETKM
|3,93
|835.053.665
|% 3,42
|
|ODAS
|2,03
|408.327.482
|% 0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6094
|8,6525
|% 0,02
|
|Frank
|7,2425
|7,2861
|% 1,32
|
|Riyal
|1,8148
|1,8239
|% 0,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.742
|3,09
|
|Altın Gr.
|383
|383
|3,85
|
|Cumhuriyet
|2.474
|2.500
|17,20
|
|Tam
|2.546
|2.569
|17,80
|
|Yarım
|1.243
|1.254
|10,60
|
|Çeyrek
|621
|628
|4,80
|
|Gümüş.Ons
|17,92
|17,96
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,95
|-0,00
|
|B. Petrol
|38,74
|38,74
|-2,99
|
Seans Raporu
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17:58XU100
Endeks 109, 433 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 32 altında . İşlem hacmi 15, 030.00 milyon TL de
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17:58INFO
Yüzde -46.59 oranında düşüşle 4.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 642, 108 adet işlem
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17:55CRDFA
Yüzde -5.37 oranında düşüşle 4.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 240, 953 adet işlem
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Yüzde -3.33 oranında düşüşle 2.03 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 921, 778 adet işlem
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17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, ARCLK, BIMAS