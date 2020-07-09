Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,46 değer kaybıyla 115.793,59 puandan tamamladı.
Borsa günü düşüşle tamamladı
09.07.2020 18:25
Son güncelleme : 09.07.2020 18:25
AA
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.918,92 puan azalırken, toplam işlem hacmi 28,4 milyar lira
olarak gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 2,74, holding endeksi yüzde 2,49 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 1,70 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 5,51 ile inşaat oldu.
Analistler, piyasalarda salgında ikinci dalga endişeleri ile pozitif veriler ve teşviklere dair iyimser beklentilerin fiyatlanmasıyla dalgalı seyrin sürdüğünü belirterek, Libya ve Suriye meselelerinin de odakta bulunduğunu kaydetti.
Yarın yurt içinde iş gücü istatistikleri ve dış ticaret endeksleri, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 120.000 puanın üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 121.600 ve 122.800 seviyelerinin gündeme gelebileceğini, 116.000 puanın ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.
18:05115.794
En Yüksek
|Değişim
|: -2,46%
|| -2.918,92
|Açılış
|: 119.349
|
|Önceki Kapanış
|: 118.713
|
119.686
En Düşük
115.634
18:056,8661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0053
|Açılış
|: 6,8990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
6,8691
En Düşük
6,8526
18:057,7639
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0113
|Açılış
|: 7,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,8114
En Düşük
7,7525
18:05397,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,54
|Açılış
|: 397,37
|
|Önceki Kapanış
|: 398,91
|
400,97
En Düşük
396,42
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|34,10
|38.734.354
|% 10,00
|
|GLRYH
|13,32
|13.209.952
|% 9,99
|
|BFREN
|342,60
|36.330.009
|% 9,98
|
|BERA
|5,29
|98.074.789
|% 9,98
|
|LKMNH
|9,60
|108.962.297
|% 9,97
|
|TSPOR
|6,93
|12.015.393
|% -10,00
|
|TRCAS
|3,61
|79.434.884
|% -9,98
|
|SNPAM
|8,67
|5.981.619
|% -9,97
|
|GEREL
|5,33
|48.741.921
|% -9,97
|
|TURGG
|61,05
|12.379.696
|% -9,96
|
|SISE
|6,38
|3.877.197.576
|% 0,16
|
|THYAO
|11,55
|1.801.741.215
|% 2,12
|
|TRKCM
|4,63
|1.467.393.381
|% 7,42
|
|EKGYO
|2,16
|1.420.226.912
|% -5,26
|
|GARAN
|7,91
|1.303.362.650
|% -3,06
|
|EKGYO
|2,16
|1.420.226.912
|% -5,26
|
|SISE
|6,38
|3.877.197.576
|% 0,16
|
|ODAS
|2,63
|1.166.818.775
|% -2,95
|
|TRKCM
|4,63
|1.467.393.381
|% 7,42
|
|KRDMD
|3,09
|892.407.482
|% -5,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6265
|8,6698
|% 0,04
|
|Frank
|7,2707
|7,3145
|% -0,11
|
|Riyal
|1,8248
|1,8340
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|-8,26
|
|Altın Gr.
|397
|397
|-1,89
|
|Cumhuriyet
|2.578
|2.600
|-5,40
|
|Tam
|2.653
|2.668
|-5,60
|
|Yarım
|1.289
|1.305
|-2,80
|
|Çeyrek
|644
|653
|-1,30
|
|Gümüş.Ons
|18,54
|18,58
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|4,09
|4,10
|-0,03
|
|B. Petrol
|42,21
|42,21
|-1,09
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