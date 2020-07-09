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Borsa günü düşüşle tamamladı

09.07.2020 18:25

Son güncelleme : 09.07.2020 18:25
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,46 değer kaybıyla 115.793,59 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.918,92 puan azalırken, toplam  işlem hacmi 28,4 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,74, holding endeksi yüzde 2,49 değer  kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 1,70 ile ulaştırma, en  çok gerileyen ise yüzde 5,51 ile inşaat oldu.

Analistler, piyasalarda salgında ikinci dalga endişeleri ile pozitif  veriler ve teşviklere dair iyimser beklentilerin fiyatlanmasıyla dalgalı seyrin  sürdüğünü belirterek, Libya ve Suriye meselelerinin de odakta bulunduğunu  kaydetti.

Yarın yurt içinde iş gücü istatistikleri ve dış ticaret endeksleri,  yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) başta olmak üzere veri  gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100  endeksinin 120.000 puanın üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 121.600 ve  122.800 seviyelerinin gündeme gelebileceğini, 116.000 puanın ise destek konumunda  bulunduğunu kaydetti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05115.794
Değişim :  -2,46% |  -2.918,92
Açılış :  119.349  
Önceki Kapanış :  118.713  
En Yüksek
119.686 En Düşük
115.634
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 34,10 38.734.354 % 10,00  
GLRYH 13,32 13.209.952 % 9,99  
BFREN 342,60 36.330.009 % 9,98  
BERA 5,29 98.074.789 % 9,98  
LKMNH 9,60 108.962.297 % 9,97  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6265 8,6698 % 0,04  
Frank 7,2707 7,3145 % -0,11  
Riyal 1,8248 1,8340 % 0,10  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.801 1.801 -8,26  
Altın Gr. 397 397 -1,89  
Cumhuriyet 2.578 2.600 -5,40  
Tam 2.653 2.668 -5,60  
Yarım 1.289 1.305 -2,80  
Çeyrek 644 653 -1,30  
Gümüş.Ons 18,54 18,58 -0,16  
Gümüş Gr. 4,09 4,10 -0,03  
B. Petrol 42,21 42,21 -1,09  
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