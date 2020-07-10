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Borsa günü düşüşle tamamladı

10.07.2020 18:34

Son güncelleme : 10.07.2020 18:34
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,85 değer kaybıyla 114.808,56 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 985,03 puan azalırken, toplam  işlem hacmi 22,9 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,89, holding endeksi yüzde 1,78 değer  kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla  kazandıran yüzde 1,68 ile  iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 5,80 ile spor oldu.

Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına yönelik ikinci  dalga endişeleri ve ABD'nin vaka sayısında artışın önüne geçemediği bazı  eyaletlere yönelik yeniden kapatmaların gündeme gelmesiyle risk iştahının  azaldığını belirterek, ABD ile Çin arasındaki artan gerilimin yanı sıra Libya ile  Suriye meselelerinin de jeopolitik tarafta yakından takip edilen gündem maddeleri  olduğunu ifade etti.

Haftaya yurt içinde ödemeler dengesi ve sanayi verilerinin, yurt  dışında ise Avrupa Merkez Bankası faiz kararı, ABD Merkez Bankası'nın  yayımlayacağı Bej Kitap, ABD'de enflasyon Çin'de büyüme başta olmak üzere yoğun  veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, "15 Temmuz Demokrasi ve  Milli Birlik Günü" dolayısıyla 15 Temmuz Çarşamba günü yurt için piyasaların  kapalı olacağını aktardı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 113.300 puanın destek  konumunda bulunduğunu, 116.500 puanın üzerine çıkılması durumunda ise 120.000  puanın direnç olarak izleneceğini ifade etti.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler,  cari işlemler hesabının mayısta 4,3 milyar dolar açık vermesini bekliyor.  Ekonomistlerin 2020 sonuna ilişkin cari işlemler dengesi beklentilerinin  ortalaması ise 17,5 milyar dolar açık olarak gerçekleşti. Ankete katılan  ekonomistlerin yıl sonu cari işlemler açığı beklentileri 13 milyar dolar ile 25  milyar dolar arasında yer aldı.

Ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin ise mayısta 2019'un aynı dönemine göre yüzde 28,7 azalmasını bekliyor. Mayısta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise  yıllık bazda yüzde 19,7 gerileyeceği tahmin ediliyor.




uzmanpara Gündemi
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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BURVA 28,62 16.606.071 % 9,99  
BFREN 376,80 52.696.348 % 9,98  
SILVR 4,19 33.752.316 % 9,97  
PKENT 276,80 2.233.776 % 9,97  
LUKSK 21,86 2.353.496 % 9,90  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6666 8,7100 % 0,47  
Frank 7,2783 7,3221 % 0,09  
Riyal 1,8251 1,8343 % 0,05  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.800 1.801 -2,83  
Altın Gr. 398 398 0,08  
Cumhuriyet 2.589 2.611 6,00  
Tam 2.664 2.679 6,30  
Yarım 1.294 1.310 3,00  
Çeyrek 647 656 1,50  
Gümüş.Ons 18,66 18,69 -0,02  
Gümüş Gr. 4,12 4,13 0,01  
B. Petrol 42,81 42,81 0,46  
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