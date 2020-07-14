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Borsa günü düşüşle tamamladı

14.07.2020 18:28

Son güncelleme : 14.07.2020 18:35
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,56 değer kaybıyla 117.741,10 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 657,58 puan azalırken, toplam işlem hacmi 23,3 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,24, holding endeksi yüzde 0,12 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla  kazandıran yüzde 1,37 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 6,12 ile spor oldu.

Analistler,  Kovid-19 tedbirlerinin yeniden devreye alınmasının  ekonomik toparlanma sürecini ne şekilde etkileyeceğine ilişkin endişelerin piyasalarda satış baskısı yarattığını belirterek, ABD-Çin geriliminin  tırmanmasının da risk iştahını azalttığını ifade etti.

Yarın "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla yurt içi piyasaların kapalı olduğunu, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası'nın  yayımlayacağı Bej Kitap ve ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere veri  gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi  için 117.000 puanın destek, 120.000 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05117.741
Değişim :  -0,56% |  -657,57
Açılış :  118.114  
Önceki Kapanış :  118.399  
En Yüksek
118.658 En Düşük
117.002
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PSDTC 11,77 9.631.349 % 10,00  
PSDTC 11,77 9.631.349 % 10,00  
PSDTC 11,77 9.631.349 % 10,00  
PSDTC 11,77 9.631.349 % 10,00  
MEGAP 5,94 5.002.718 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5786 8,6216 % -0,07  
Frank 7,2811 7,3249 % 0,37  
Riyal 1,8248 1,8340 % 0,09  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.808 1.809 6,04  
Altın Gr. 399 399 1,51  
Cumhuriyet 2.594 2.617 9,60  
Tam 2.673 2.685 9,90  
Yarım 1.297 1.313 4,80  
Çeyrek 649 658 2,40  
Gümüş.Ons 19,16 19,19 0,11  
Gümüş Gr. 4,22 4,23 0,02  
B. Petrol 43,08 43,08 0,36  
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