Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, yüzde 3,59 değer kaybıyla günü 1.152,70 puandan tamamladı.
Borsa günü düşüşle tamamladı
28.07.2020 18:26
Son güncelleme : 28.07.2020 18:34
AA
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 42,98 puan azalırken, toplam işlem hacmi 23,8 milyar lira
seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 4,48, holding endeksi yüzde 4,24 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında kazandıran olmazken, en çok gerileyen yüzde 6,36 ile turizm oldu.
Güne yükselişle başlayan ve 1.198,16 puana kadar çıkan BIST 100 Endeksi, Avrupa'da Kovid-19'a ilişkin ikinci dalga endişelerinin pay piyasaları üzerinde oluşturduğu satış baskısıyla bu seviyeden gelen satışlarla 1.150,00 puanın üzerinde dengelendi.
Analistler, ABD'nin yeni teşvik paketine ilişkin gelişmeler, yeni tip corona virüs tedavisine yönelik haber akışı ve açıklanacak ikinci çeyrek şirket bilançolarının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtti.
Yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı 2020'nin üçüncü Enflasyon Raporu, TCMB Para
Politikası Kurulu toplantı özeti ve dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası faiz kararı başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.150 puanın destek, 1.210 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.
18:051.153
En Yüksek
|Değişim
|: -3,59%
|| -42,97
|Açılış
|: 1.197
|
|Önceki Kapanış
|: 1.196
|
1.198
En Düşük
1.153
18:056,9565
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,0957
|Açılış
|: 7,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9250
|
6,9788
En Düşük
6,8454
18:058,1634
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,0988
|Açılış
|: 8,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1909
En Düşük
8,0435
18:05435,33
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 6,29
|Açılış
|: 435,33
|
|Önceki Kapanış
|: 429,04
|
437,85
En Düşük
422,14
BIST En Aktif Hisseler
|KRGYO
|5,50
|19.039.079
|% 10,00
|
|KNFRT
|12,43
|41.394.347
|% 10,00
|
|FMIZP
|100,10
|79.151.715
|% 10,00
|
|DOKTA
|28,16
|39.845.437
|% 10,00
|
|TKURU
|44,66
|776.637
|% 10,00
|
|FRIGO
|30,78
|2.129.761
|% -10,00
|
|ISBIR
|1.335,80
|949.644
|% -10,00
|
|DARDL
|12,88
|3.436.262
|% -9,99
|
|KLNMA
|46,72
|90.738.785
|% -9,98
|
|MEGAP
|3,61
|1.192.778
|% -9,98
|
|ASELS
|36,48
|2.827.349.375
|% -3,18
|
|GUSGR
|5,96
|2.148.941.265
|% 5,30
|
|KRDMD
|3,03
|1.346.609.323
|% -2,57
|
|EKGYO
|2,22
|1.321.697.543
|% -4,31
|
|GARAN
|7,40
|1.250.164.138
|% -4,76
|
|EKGYO
|2,22
|1.321.697.543
|% -4,31
|
|KRDMD
|3,03
|1.346.609.323
|% -2,57
|
|GUSGR
|5,96
|2.148.941.265
|% 5,30
|
|IHLAS
|0,90
|319.283.809
|% -9,09
|
|IHLGM
|1,68
|422.965.738
|% -8,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9512
|8,9961
|% 1,47
|
|Frank
|7,5295
|7,5749
|% 1,24
|
|Riyal
|1,8454
|1,8546
|% 1,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.950
|7,70
|
|Altın Gr.
|436
|436
|7,24
|
|Cumhuriyet
|2.857
|2.894
|67,50
|
|Tam
|2.943
|2.977
|69,50
|
|Yarım
|1.429
|1.453
|33,90
|
|Çeyrek
|717
|727
|16,90
|
|Gümüş.Ons
|24,42
|24,45
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|5,47
|5,48
|0,04
|
|B. Petrol
|43,58
|43,58
|-0,32
|
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