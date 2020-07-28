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Borsa günü düşüşle tamamladı

28.07.2020 18:26

Son güncelleme : 28.07.2020 18:34
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, yüzde 3,59 değer kaybıyla günü 1.152,70 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 42,98 puan azalırken, toplam  işlem hacmi 23,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 4,48, holding endeksi yüzde 4,24 değer  kaybetti. Sektör endeksleri arasında kazandıran olmazken, en çok gerileyen yüzde  6,36 ile turizm oldu.

Güne yükselişle başlayan ve 1.198,16 puana kadar çıkan BIST 100  Endeksi, Avrupa'da Kovid-19'a ilişkin ikinci dalga endişelerinin pay piyasaları  üzerinde oluşturduğu satış baskısıyla bu seviyeden gelen satışlarla 1.150,00  puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, ABD'nin yeni teşvik paketine ilişkin gelişmeler, yeni tip corona virüs tedavisine yönelik haber akışı ve açıklanacak ikinci çeyrek şirket  bilançolarının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtti.

Yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB)  açıklayacağı 2020'nin üçüncü Enflasyon Raporu, TCMB Para Politikası Kurulu  toplantı özeti ve dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası  faiz kararı başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren  analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.150 puanın destek, 1.210  seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.153
Değişim :  -3,59% |  -42,97
Açılış :  1.197  
Önceki Kapanış :  1.196  
En Yüksek
1.198 En Düşük
1.153
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KRGYO 5,50 19.039.079 % 10,00  
KNFRT 12,43 41.394.347 % 10,00  
FMIZP 100,10 79.151.715 % 10,00  
DOKTA 28,16 39.845.437 % 10,00  
TKURU 44,66 776.637 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,9512 8,9961 % 1,47  
Frank 7,5295 7,5749 % 1,24  
Riyal 1,8454 1,8546 % 1,05  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.950 1.950 7,70  
Altın Gr. 436 436 7,24  
Cumhuriyet 2.857 2.894 67,50  
Tam 2.943 2.977 69,50  
Yarım 1.429 1.453 33,90  
Çeyrek 717 727 16,90  
Gümüş.Ons 24,42 24,45 -0,16  
Gümüş Gr. 5,47 5,48 0,04  
B. Petrol 43,58 43,58 -0,32  
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