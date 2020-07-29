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Borsa günü düşüşle tamamladı

29.07.2020 18:32

Son güncelleme : 29.07.2020 18:38
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, yüzde 1,49 değer kaybıyla günü 1.135,55 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 17,15 puan azalırken, toplam  işlem hacmi 23,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,81, holding endeksi yüzde 1,31 değer  kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,38 ile menkul  kıymet, yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Güne yükselişle başlayan ve 1.159,74 puana kadar yükselen BIST 100  endeksi banka hisselerinde yoğunlaşan satışlarla 1.135,00 seviyesinin hemen  üzerinde dengelendi.

Analistler, bu akşam ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve Fed  Başkanı Jerome Powell'ın söylemlerinin takip edileceğini belirterek, Fed'in  faizlerde değişiklik yapmasının beklenmediğini, karar metni ve Powell'ın vereceği  ipuçlarının piyasalar için önemli olacağını aktardı.

Yarın arefe günü olması nedeniyle Borsa İstanbul Pay Piyasasının  saat  13.00'a kadar açık olacağını dile getiren analistler, yurt içinde ekonomik güven  endeksi, yurt dışında ise ABD'de büyüme, Avro Bölgesinde ekonomik güven endeksi,  Almanya'da büyüme ve enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip  edileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.130 puanın destek,  1.210 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.136
Değişim :  -1,49% |  -17,15
Açılış :  1.156  
Önceki Kapanış :  1.153  
En Yüksek
1.160 En Düşük
1.121
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 35,20 72.028.015 % 10,00  
KRGYO 6,05 49.049.693 % 10,00  
PKENT 867,90 4.078.262 % 10,00  
IHYAY 1,43 136.343.806 % 10,00  
BURVA 78,10 16.653.648 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,0333 9,0786 % 1,08  
Frank 7,6085 7,6543 % 1,16  
Riyal 1,8567 1,8660 % 0,78  
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Alış Satış %  
Altın Gr. 439 439 2,10  
Cumhuriyet 2.881 2.923 27,20  
Tam 2.968 3.013 34,60  
Yarım 1.440 1.466 12,50  
Çeyrek 722 735 7,60  
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