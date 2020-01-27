Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,63 değer kaybıyla 120.149,70 puandan tamamladı.
Borsa günü düşüşle tamamladı
27.01.2020 18:31
Son güncelleme : 28.01.2020 09:24
AA
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.992,05 puan azalırken, toplam işlem hacmi 11,4 milyar lira
olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,60, holding endeksi yüzde 2,19 değer kaybetti.
Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,24 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 3,28 ile ulaştırma oldu.
Analistler, yarın yurt dışında ABD'de dayanıklı tüketim malları siparişleri, tüketici güveni ve Richmond Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.
Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 119.700 seviyesinin destek olarak öne çıktığını ifade eden analistler, 124.500'ün orta vadeli görünüm açısından önemli direnç konumuna geldiğini bildirdi.
18:05119.689
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -112,15
|Açılış
|: 120.586
|
|Önceki Kapanış
|: 119.802
|
120.741
En Düşük
119.506
18:055,9568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0155
|Açılış
|: 5,9590
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9470
|
5,9729
En Düşük
5,9367
18:056,5659
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0161
|Açılış
|: 6,5480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5410
|
6,5732
En Düşük
6,5379
18:05301,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 2,15
|Açılış
|: 301,83
|
|Önceki Kapanış
|: 299,79
|
301,96
En Düşük
298,70
BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|8,25
|460.880.768
|% 19,91
|
|DESA
|5,49
|45.010.749
|% 19,87
|
|ULUSE
|36,22
|14.627.442
|% 14,26
|
|OYLUM
|6,37
|54.753.389
|% 11,95
|
|GUBRF
|10,24
|169.531.440
|% 10,70
|
|HUBVC
|32,10
|10.583.903
|% -19,99
|
|RYSAS
|7,37
|23.660.987
|% -19,98
|
|RYGYO
|6,76
|6.261.528
|% -19,91
|
|ARMDA
|25,50
|699.853
|% -15,00
|
|BURVA
|17,00
|544.144
|% -15,00
|
|THYAO
|14,08
|1.345.056.371
|% -0,64
|
|KRDMD
|2,83
|809.834.872
|% -2,08
|
|ISFIN
|4,39
|671.221.519
|% 0,69
|
|ODAS
|2,13
|622.722.151
|% 9,23
|
|PETKM
|4,04
|611.203.768
|% -1,22
|
|ODAS
|2,13
|622.722.151
|% 9,23
|
|KRDMD
|2,83
|809.834.872
|% -2,08
|
|KRSTL
|2,31
|531.541.973
|% 8,96
|
|ISGYO
|1,84
|385.312.920
|% -0,54
|
|ISFIN
|4,39
|671.221.519
|% 0,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7377
|7,7765
|% 0,33
|
|Frank
|6,0967
|6,1335
|% 0,22
|
|Riyal
|1,5840
|1,5919
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.574
|1.574
|5,30
|
|Altın Gr.
|302
|302
|1,77
|
|Cumhuriyet
|1.992
|2.022
|-3,00
|
|Tam
|1.982
|2.032
|-3,19
|
|Yarım
|958
|983
|-1,54
|
|Çeyrek
|481
|491
|-0,77
|
|Gümüş.Ons
|17,51
|17,55
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,02
|
|B. Petrol
|58,91
|58,91
|0,10
|