Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,59 değer kaybıyla 119.140,08 puandan tamamladı.
Borsa günü düşüşle tamamladı
31.01.2020 18:31
Son güncelleme : 31.01.2020 18:31
AA
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 709,58 puan azalırken, toplam işlem hacmi 14,5 milyar lira
olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,42 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,27 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,82 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 1,54 ile iletişim oldu.
Analistler, haftaya yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam, Çin'de dış ticaret verileri, ABD ve Avrupa'da açıklanacak PMI verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 121.500 puanın direnç olarak öne çıktığını kaydeden analistler, 119.000 puanın destek konumda bulunduğunu bildirdi.
18:05119.140
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -709,57
|Açılış
|: 120.096
|
|Önceki Kapanış
|: 119.850
|
120.318
En Düşük
119.140
18:055,9847
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0088
|Açılış
|: 5,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9760
|
5,9866
En Düşük
5,9643
18:056,6206
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0233
|Açılış
|: 6,6020
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5840
|
6,6246
En Düşük
6,5781
18:05304,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 1,50
|Açılış
|: 304,52
|
|Önceki Kapanış
|: 303,02
|
304,93
En Düşük
301,88
BIST En Aktif Hisseler
|NATEN
|18,72
|21.643.212
|% 20,00
|
|RYSAS
|7,08
|11.933.241
|% 20,00
|
|RYGYO
|6,49
|4.784.687
|% 19,96
|
|TRKCM
|4,03
|710.779.655
|% 19,94
|
|HUBVC
|30,80
|18.819.776
|% 19,94
|
|BURVA
|12,29
|501.454
|% -14,95
|
|PINSU
|3,05
|45.055.379
|% -10,03
|
|EGCYH
|0,45
|444.227
|% -10,00
|
|EKIZ
|1,31
|153.651
|% -9,66
|
|SALIX
|7,49
|35.428
|% -8,66
|
|SISE
|5,56
|3.010.456.362
|% 12,10
|
|THYAO
|13,68
|1.412.080.735
|% -1,08
|
|SODA
|6,65
|1.288.799.588
|% 2,62
|
|TRKCM
|4,03
|710.779.655
|% 19,94
|
|ASELS
|23,46
|530.679.792
|% -0,85
|
|SISE
|5,56
|3.010.456.362
|% 12,10
|
|ODAS
|2,12
|441.439.221
|% 4,43
|
|SODA
|6,65
|1.288.799.588
|% 2,62
|
|TRKCM
|4,03
|710.779.655
|% 19,94
|
|ISGYO
|1,88
|316.666.150
|% 2,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8444
|7,8838
|% 0,56
|
|Frank
|6,1632
|6,2004
|% 0,42
|
|Riyal
|1,5898
|1,5978
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.584
|1.584
|6,98
|
|Altın Gr.
|305
|305
|1,69
|
|Cumhuriyet
|2.010
|2.040
|2,00
|
|Tam
|2.004
|2.054
|4,62
|
|Yarım
|968
|993
|2,23
|
|Çeyrek
|486
|497
|1,12
|
|Gümüş.Ons
|17,92
|17,96
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,02
|
|B. Petrol
|56,86
|56,86
|-0,47
|
Seans Raporu
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -251, 76 kaybederek (% -0.22 ) 113, 475
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17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BALAT, AVOD, BEYAZ, UFUK, ORMA
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17:56
DENCM, LUKSK, ENKAI değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:56
IHGZT, MMCAS, EKIZ değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:56
Bu seansda işlem gören 317 hisse senedinden 176 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 112 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 29 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem