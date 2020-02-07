Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,04 değer kaybıyla 121.015,14 puandan tamamladı.
Borsa günü düşüşle tamamladı
07.02.2020 18:27
Son güncelleme : 07.02.2020 18:27
AA
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.268,73 puan azalırken, toplam işlem hacmi 11,4 milyar lira
olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,06, holding endeksi yüzde 0,73 azaldı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,26 ile spor, en fazla kaybettiren ise bankacılık oldu.
Analistler, Suriye ile ilgili gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade etti.
Haftaya yurt içinde ödemeler dengesi ve iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de enflasyon, Euro
Bölgesi'nde büyüme, Çin'de Üretici Fiyat Endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 123.900 direncinin aşılması durumunda yükselişin ivme kazanabileceğini ve yeni zirvelerin gündeme gelebileceğini, 121.000 ve 120.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu söyledi.
18:05121.015
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -1.268,73
|Açılış
|: 122.476
|
|Önceki Kapanış
|: 122.284
|
122.812
En Düşük
120.913
18:056,0332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0454
|Açılış
|: 5,9940
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9870
|
6,0479
En Düşük
5,9771
18:056,6152
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0366
|Açılış
|: 6,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5830
|
6,6371
En Düşük
6,5576
18:05305,24
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 3,65
|Açılış
|: 305,24
|
|Önceki Kapanış
|: 301,60
|
305,99
En Düşük
300,62
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|7,63
|1.535.423
|% 19,97
|
|ARENA
|13,18
|66.978.422
|% 19,71
|
|AYCES
|11,59
|6.037.010
|% 14,98
|
|ISATR
|290.000,00
|290.000
|% 14,62
|
|LINK
|33,30
|36.252.219
|% 12,80
|
|DOKTA
|54,45
|73.964.228
|% -14,99
|
|IZTAR
|3,12
|1.622.733
|% -6,87
|
|ROYAL
|2,07
|392.222
|% -5,91
|
|DAGHL
|4,54
|14.245.035
|% -5,81
|
|TEKTU
|1,66
|116.999.870
|% -5,68
|
|THYAO
|14,47
|1.167.313.557
|% -1,83
|
|GUSGR
|2,83
|731.561.654
|% 6,79
|
|KRDMD
|2,93
|522.663.175
|% -0,34
|
|GARAN
|11,97
|444.224.629
|% -2,44
|
|SODA
|6,50
|414.709.389
|% 1,88
|
|GUSGR
|2,83
|731.561.654
|% 6,79
|
|IHLGM
|1,23
|315.799.565
|% 4,24
|
|KRDMD
|2,93
|522.663.175
|% -0,34
|
|ODAS
|2,23
|312.444.065
|% -0,89
|
|EKGYO
|1,68
|207.380.735
|% -2,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8009
|7,8400
|% 1,09
|
|Frank
|6,1733
|6,2105
|% 0,91
|
|Riyal
|1,6056
|1,6137
|% 0,89
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.570
|1.570
|4,05
|
|Altın Gr.
|305
|305
|3,65
|
|Cumhuriyet
|2.004
|2.034
|11,00
|
|Tam
|1.996
|2.046
|10,93
|
|Yarım
|965
|990
|5,29
|
|Çeyrek
|484
|495
|2,65
|
|Gümüş.Ons
|17,69
|17,74
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|54,51
|54,51
|-0,42
|
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