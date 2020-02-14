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Borsa günü düşüşle tamamladı

14.02.2020 18:34

Son güncelleme : 14.02.2020 18:34
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,32 değer kaybıyla 120.151,44 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 389,09 puan azalırken, toplam işlem hacmi 13,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,75 azalırken, holding endeksi yüzde 0,24 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 8,97 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,64 ile gıda, içecek oldu.

Güne yükselişle başlayan ve 121.580,54 puanı gören BIST 100 endeksi, 120.500-121.000 dar bandı içinde dengelendi.

Analistler, Suriye ile ilgili gelişmelerin yatırımcıların odağında bulunduğunu belirterek, yayımlanan şirket bilançoları nedeniyle şirket ve sektör bazlı hareketlerin devam ettiğini ifade etti.

Haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para  Politikası Kurulu Toplantısı'nda açıklayacağı faiz kararının takip edileceğini, Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings'in de Türkiye değerlendirmesinin beklendiğini aktaran analistler, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası toplantı tutanakları, Japonya'da büyüme başta olmak üzere veri gündeminin  takip edileceğini dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 119.500 ve 118.200  seviyelerinin destek, 121.000 ve 122.500'ün direnç konumuna geldiğini söyledi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05120.151
Değişim :  -0,32% |  -389,09
Açılış :  121.082  
Önceki Kapanış :  120.541  
En Yüksek
121.581 En Düşük
120.049
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GSRAY 2,88 693.205.377 % 20,00  
TLMAN 14,07 45.421.913 % 19,95  
AYCES 12,74 6.201.535 % 14,98  
GEDIK 12,52 64.470.932 % 14,86  
ARDYZ 18,00 432.876.482 % 13,92  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8496 7,8889 % -0,14  
Frank 6,1419 6,1789 % -0,05  
Riyal 1,6077 1,6158 % 0,09  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.581 1.581 4,43  
Altın Gr. 308 308 1,42  
Cumhuriyet 2.036 2.067 7,00  
Tam 2.026 2.077 4,19  
Yarım 979 1.005 2,02  
Çeyrek 491 502 1,02  
Gümüş.Ons 17,75 17,79 0,13  
Gümüş Gr. 3,45 3,46 0,03  
B. Petrol 57,30 57,30 0,96  
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