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Borsa günü düşüşle tamamladı

19.02.2020 18:23

Son güncelleme : 19.02.2020 18:28
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,32 değer kaybıyla 119.196,09 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 378,01 puan azalırken, toplam işlem hacmi 11,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,50, holding endeksi yüzde 0,81 azaldı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran  yüzde 16,84 ile spor,  en çok gerileyen ise yüzde 3,05 ile bilişim oldu.

Uluslararası piyasalarda dolar endeksindeki yükselişe paralel olarak döviz kurlarındaki artışın negatif etkisiyle BIST 100 endeksinde negatif bir seyir izlendi.

Analistler, bu akşam ABD Merkez Bankası toplantı tutanaklarının izleneceğini aktardı.

Yarın yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Euro Bölgesinde tüketici güven endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 118.200  seviyesinin destek, 121.000 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05119.196
Değişim :  -0,32% |  -378,01
Açılış :  120.036  
Önceki Kapanış :  119.574  
En Yüksek
120.465 En Düşük
118.571
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FENER 19,44 984.225.386 % 20,00  
TSPOR 7,78 664.835.931 % 19,88  
BJKAS 3,52 824.612.188 % 19,73  
LKMNH 7,50 46.632.898 % 14,85  
NIBAS 5,90 808.260 % 13,46  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8598 7,8993 % -0,05  
Frank 6,1582 6,1953 % 0,16  
Riyal 1,6173 1,6255 % 0,28  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.605 1.606 2,40  
Altın Gr. 314 314 1,16  
Cumhuriyet 2.078 2.110 19,00  
Tam 2.068 2.120 18,94  
Yarım 999 1.025 9,16  
Çeyrek 501 513 4,58  
Gümüş.Ons 18,24 18,29 0,04  
Gümüş Gr. 3,56 3,57 0,01  
B. Petrol 58,48 58,48 0,73  
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