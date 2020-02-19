Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,32 değer kaybıyla 119.196,09 puandan tamamladı.
Borsa günü düşüşle tamamladı
19.02.2020 18:23
Son güncelleme : 19.02.2020 18:28
AA
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 378,01 puan azalırken, toplam işlem hacmi 11,5 milyar lira
olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,50, holding endeksi yüzde 0,81 azaldı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 16,84 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 3,05 ile bilişim oldu.
Uluslararası piyasalarda dolar
endeksindeki yükselişe paralel olarak döviz kurlarındaki artışın negatif etkisiyle BIST 100 endeksinde negatif bir seyir izlendi.
Analistler, bu akşam ABD Merkez Bankası toplantı tutanaklarının izleneceğini aktardı.
Yarın yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Euro
Bölgesinde tüketici güven endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 118.200 seviyesinin destek, 121.000 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.
18:05119.196
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -378,01
|Açılış
|: 120.036
|
|Önceki Kapanış
|: 119.574
|
120.465
En Düşük
118.571
18:056,0845
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0175
|Açılış
|: 6,0790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0720
|
6,0865
En Düşük
6,0483
18:056,5636
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0128
|Açılış
|: 6,5630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5560
|
6,5685
En Düşük
6,5382
18:05314,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 1,43
|Açılış
|: 314,11
|
|Önceki Kapanış
|: 312,72
|
315,01
En Düşük
311,94
BIST En Aktif Hisseler
|FENER
|19,44
|984.225.386
|% 20,00
|
|TSPOR
|7,78
|664.835.931
|% 19,88
|
|BJKAS
|3,52
|824.612.188
|% 19,73
|
|LKMNH
|7,50
|46.632.898
|% 14,85
|
|NIBAS
|5,90
|808.260
|% 13,46
|
|VERTU
|6,60
|24.076.846
|% -19,90
|
|VKING
|3,29
|6.134.161
|% -14,32
|
|GLRYH
|2,05
|52.704.499
|% -12,39
|
|BOSSA
|10,94
|17.124.627
|% -9,96
|
|EMNIS
|2,40
|79.636
|% -9,77
|
|GSRAY
|3,90
|2.780.851.998
|% 10,17
|
|ASELS
|29,78
|1.380.585.215
|% 2,06
|
|THYAO
|14,90
|1.311.968.505
|% -0,86
|
|FENER
|19,44
|984.225.386
|% 20,00
|
|BJKAS
|3,52
|824.612.188
|% 19,73
|
|GSRAY
|3,90
|2.780.851.998
|% 10,17
|
|CEMAS
|1,32
|331.924.509
|% 2,33
|
|BJKAS
|3,52
|824.612.188
|% 19,73
|
|ODAS
|2,23
|542.778.370
|% -2,19
|
|MNDRS
|1,90
|312.755.621
|% -4,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8598
|7,8993
|% -0,05
|
|Frank
|6,1582
|6,1953
|% 0,16
|
|Riyal
|1,6173
|1,6255
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.605
|1.606
|2,40
|
|Altın Gr.
|314
|314
|1,16
|
|Cumhuriyet
|2.078
|2.110
|19,00
|
|Tam
|2.068
|2.120
|18,94
|
|Yarım
|999
|1.025
|9,16
|
|Çeyrek
|501
|513
|4,58
|
|Gümüş.Ons
|18,24
|18,29
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,56
|3,57
|0,01
|
|B. Petrol
|58,48
|58,48
|0,73
|