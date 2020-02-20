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Borsa günü düşüşle tamamladı

20.02.2020 18:16

Son güncelleme : 20.02.2020 18:24
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,98 değer kaybıyla 115.642,04 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3.554,05 puan azalırken, toplam işlem hacmi 14,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 4,22, holding endeksi yüzde 3,86 azaldı. Sektör endeksleri arasında kazandıran olmazken, en çok gerileyen ise yüzde 18,45 ile spor oldu.

Analistler, Suriye'deki gelişmelere ilişkin tedirginliklerle pay piyasalarında satış baskısının arttığını, banka hisseleri öncülüğünde bu düşüşün ivme kazandığını belirtti.

Yarın yurt içinde Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye için yapması beklenen değerlendirmenin, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası yetkililerinden gelecek açıklamalar ve dünya genelinde açıklanacak  Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere veri gündeminin  takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 113.400 ve 112.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05115.642
Değişim :  -2,98% |  -3.554,05
Açılış :  119.289  
Önceki Kapanış :  119.196  
En Yüksek
119.350 En Düşük
114.921
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MIPAZ 3,56 192.667.911 % 19,87  
QNBFL 151,80 10.136.091 % 15,00  
HATEK 9,27 45.371.193 % 8,29  
UZERB 2,16 121.034 % 8,00  
YONGA 9,33 132.977 % 7,61  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8225 7,8617 % -0,21  
Frank 6,1846 6,2218 % 0,39  
Riyal 1,6210 1,6291 % 0,22  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.618 1.618 5,20  
Altın Gr. 317 317 1,58  
Cumhuriyet 2.098 2.130 20,00  
Tam 2.088 2.140 20,65  
Yarım 1.009 1.035 9,99  
Çeyrek 506 518 4,99  
Gümüş.Ons 18,36 18,41 -0,08  
Gümüş Gr. 3,60 3,61 -0,01  
B. Petrol 59,51 59,51 0,39  
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