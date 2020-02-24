GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Borsa günü düşüşle tamamladı

24.02.2020 18:30

Son güncelleme : 24.02.2020 18:30
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,75 değer kaybıyla 114.789,21 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.040,17 puan azalırken, toplam  işlem hacmi 12,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,61,  holding endeksi yüzde 1,88 azaldı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran  yüzde 6,40 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 3,87 ile ulaştırma oldu.

Güne satıcılı başlayan BIST 100 endeksi, gün içinde 113.600 seviyesine  kadar gerilemesine rağmen kapanışa yakın gelen tepki alımlarıyla kayıplarını  kısmen telafi ederek 114.789,21 puandan kapandı.

Analistler, koronavirüsün Çin dışında başta Güney Kore, İtalya ve İran  olmak üzere çeşitli ülkelerde etkisini göstermesi nedeniyle artan risk algısının,  küresel bazda pay piyasalarını olumsuz etkilediğini ve sert düşüşlere sebep  olduğunu kaydetti.

Yarın, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında  Almanya'da büyüme, ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi başta olmak  üzere makroekonomik veri takviminin takip edileceğini belirten analistler, teknik  açıdan BIST 100 endeksinde 113.600 seviyesinin destek, 116.100 puanın ise direnç  konumunda olduğunu ifade etti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05114.789
Değişim :  -1,75% |  -2.040,18
Açılış :  114.984  
Önceki Kapanış :  116.829  
En Yüksek
114.984 En Düşük
113.463
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GSRAY 3,60 94.450.923 % 20,00  
TURGG 52,90 11.616.740 % 12,08  
YBTAS 5.656,70 424.253 % 10,00  
YONGA 11,28 93.816 % 9,94  
HALKS 3,35 200.386 % 9,84  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9082 7,9479 % 0,46  
Frank 6,2568 6,2945 % 0,89  
Riyal 1,6312 1,6394 % 0,74  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.673 1.673 29,07  
Altın Gr. 330 331 8,48  
Cumhuriyet 2.202 2.235 69,00  
Tam 2.198 2.253 71,02  
Yarım 1.063 1.090 34,36  
Çeyrek 533 545 17,17  
Gümüş.Ons 18,72 18,76 0,23  
Gümüş Gr. 3,69 3,70 0,07  
B. Petrol 55,48 55,48 -2,46  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru