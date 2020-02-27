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Borsa günü düşüşle tamamladı

27.02.2020 18:29

Son güncelleme : 27.02.2020 18:29
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 4,13 değer kaybıyla 110.418,37 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4.752,89 puan azalırken, toplam  işlem hacmi 13,9 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 4,62 ve holding endeksi yüzde 4,77 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında kazandıran  olmazken, en çok gerileyen yüzde 9,48 ile spor oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerle dünya borsaları genelinde sert düşüşler görüldüğünü ifade etti.

Kovid-19 salgını nedeniyle can kayıpları ve salgından etkilenen ülke sayısının arttığını anımsatan analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın konuyla  ilgili açıklamasında çözüme ilişkin yeni bir yönlendirme olmamasının pay piyasalarında satış baskısını artırdığını söyledi.

Yarın yurt içinde büyüme, yurt dışında ise ABD'de kişisel gelir ve harcamalar, Almanya'da enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, 2019 yılında Gayrisafi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 0,6 büyümesini bekliyor. Ekonomistlerin 2020 yıl sonuna ilişkin büyüme tahminlerinin ortalaması yüzde 3,9 düzeyinde belirlendi.




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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OYAYO 3,38 61.198.431 % 14,97  
KRONT 22,78 103.507.541 % 10,69  
EKIZ 1,24 413.550 % 9,73  
MEMSA 0,34 618.634 % 9,68  
OLMIP 4,63 22.197.005 % 8,18  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9462 7,9860 % 0,34  
Frank 6,3450 6,3833 % 1,11  
Riyal 1,6424 1,6506 % 0,47  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.655 1.655 18,81  
Altın Gr. 328 328 4,50  
Cumhuriyet 2.175 2.208 27,00  
Tam 2.165 2.219 29,24  
Yarım 1.046 1.073 14,14  
Çeyrek 525 537 7,08  
Gümüş.Ons 17,93 17,97 0,06  
Gümüş Gr. 3,57 3,58 0,04  
B. Petrol 50,69 50,69 -2,12  
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