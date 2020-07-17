Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,02 değer kaybıyla 118.786,09 puandan tamamladı.
Borsa günü yatay tamamladı
17.07.2020 18:24
Son güncelleme : 17.07.2020 18:29
AA
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 21,45 puan azalırken, toplam işlem hacmi 17,1 milyar lira
olarak gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 0,70 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,26 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,25 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 2,04 ile spor oldu.
Analistler, haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para
Politikası Kurulu Toplantısında açıklayacağı faiz kararının piyasaların odak noktasında olacağını belirterek, Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's'un (S&P), Türkiye değerlendirmesinin de beklendiğini ifade etti.
Yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 117.000 puanın destek, 120.000 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.
18:05118.786
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -21,44
|Açılış
|: 118.865
|
|Önceki Kapanış
|: 118.808
|
119.161
En Düşük
118.361
18:056,8627
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0065
|Açılış
|: 6,9090
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9040
|
6,8699
En Düşük
6,8486
18:057,8513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0415
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8611
En Düşük
7,7990
18:05399,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 2,98
|Açılış
|: 399,25
|
|Önceki Kapanış
|: 396,33
|
399,65
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|AGYO
|2,53
|25.169.486
|% 10,00
|
|NIBAS
|15,51
|6.622.378
|% 10,00
|
|MERIT
|30,80
|535.828
|% 10,00
|
|KENT
|1.373,10
|22.924.877
|% 10,00
|
|LUKSK
|22,44
|2.707.494
|% 10,00
|
|PSDTC
|12,21
|15.027.228
|% -5,64
|
|PSDTC
|12,21
|15.027.228
|% -5,64
|
|PSDTC
|12,21
|15.027.228
|% -5,64
|
|PSDTC
|12,21
|15.027.228
|% -5,64
|
|AYEN
|6,00
|19.416.342
|% -5,36
|
|SASA
|13,93
|1.503.139.956
|% 6,17
|
|GARAN
|7,93
|1.026.625.390
|% -0,63
|
|GUSGR
|4,97
|962.981.154
|% 9,96
|
|EKGYO
|2,29
|919.779.404
|% 0,44
|
|KOZAA
|14,34
|613.785.918
|% 5,44
|
|EKGYO
|2,29
|919.779.404
|% 0,44
|
|GUSGR
|4,97
|962.981.154
|% 9,96
|
|TSKB
|1,27
|163.750.033
|% 0,00
|
|GARAN
|7,93
|1.026.625.390
|% -0,63
|
|ODAS
|2,87
|353.110.093
|% -0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5772
|8,6202
|% -0,08
|
|Frank
|7,2702
|7,3140
|% 0,67
|
|Riyal
|1,8238
|1,8329
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.811
|13,12
|
|Altın Gr.
|399
|399
|3,01
|
|Cumhuriyet
|2.594
|2.616
|16,90
|
|Tam
|2.672
|2.684
|17,40
|
|Yarım
|1.297
|1.313
|8,50
|
|Çeyrek
|651
|657
|4,20
|
|Gümüş.Ons
|19,33
|19,36
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|4,26
|4,27
|0,04
|
|B. Petrol
|43,03
|43,03
|-0,32
|
Seans Raporu
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -419, 08 kaybederek (% -0.31 ) 134, 389
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17:59XU100
Endeks 118, 742 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 06 altında . İşlem hacmi 15, 581.00 milyon TL de
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17:59BJKAS
Yüzde -3.28 oranında düşüşle 2.65 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 059, 381 adet işlem
-
17:58DMSAS
Yüzde -3.19 oranında düşüşle 6.06 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 906, 141 adet işlem
-
17:56PSDTC
Yüzde -7.19 oranında düşüşle 12.01 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 092, 415 adet işlem