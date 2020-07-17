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Borsa günü yatay tamamladı

17.07.2020 18:24

Son güncelleme : 17.07.2020 18:29
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,02 değer kaybıyla 118.786,09 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 21,45 puan azalırken, toplam  işlem hacmi 17,1 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,70 değer kaybederken, holding endeksi yüzde  0,26 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,25 ile  madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 2,04 ile spor oldu.

Analistler, haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın  Para Politikası Kurulu Toplantısında açıklayacağı faiz kararının piyasaların odak  noktasında olacağını belirterek, Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu  Standard&Poor's'un (S&P), Türkiye değerlendirmesinin de beklendiğini ifade etti.

Yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri  Endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini  aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 117.000 puanın destek,  120.000 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05118.786
Değişim :  -0,02% |  -21,44
Açılış :  118.865  
Önceki Kapanış :  118.808  
En Yüksek
119.161 En Düşük
118.361
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AGYO 2,53 25.169.486 % 10,00  
NIBAS 15,51 6.622.378 % 10,00  
MERIT 30,80 535.828 % 10,00  
KENT 1.373,10 22.924.877 % 10,00  
LUKSK 22,44 2.707.494 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5772 8,6202 % -0,08  
Frank 7,2702 7,3140 % 0,67  
Riyal 1,8238 1,8329 % 0,04  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.810 1.811 13,12  
Altın Gr. 399 399 3,01  
Cumhuriyet 2.594 2.616 16,90  
Tam 2.672 2.684 17,40  
Yarım 1.297 1.313 8,50  
Çeyrek 651 657 4,20  
Gümüş.Ons 19,33 19,36 0,18  
Gümüş Gr. 4,26 4,27 0,04  
B. Petrol 43,03 43,03 -0,32  
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