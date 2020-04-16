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Borsa günü yükselişle tamamladı

16.04.2020 18:22

Son güncelleme : 16.04.2020 18:33
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,41 değer kazancıyla 96.249,09 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 394,17 puan artarken, toplam işlem hacmi 13,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,25 holding endeksi yüzde 0,42 değer  kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,53 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 6,59 ile spor oldu.

Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında olmaya devam ettiğini kaydetti.

Yarın yurt içinde beklenti anketi istatistikleri, yurt dışında ise Çin'de büyüme ve sanayi üretimi, Euro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere  veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.000 seviyesinin destek, 99.000 puanın ise direnç olarak öne  çıktığını bildirdi.






uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:0596.249
Değişim :  0,41% |  394,17
Açılış :  96.706  
Önceki Kapanış :  95.855  
En Yüksek
97.065 En Düşük
95.330
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PINSU 3,85 43.854.095 % 10,00  
PETUN 16,39 93.391.987 % 10,00  
EGCYO 0,33 152.483 % 10,00  
LKMNH 6,16 30.862.181 % 10,00  
EKIZ 4,18 316.146 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6098 8,6530 % -0,24  
Frank 7,1277 7,1706 % -0,13  
Riyal 1,8406 1,8498 % 0,41  
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Alış Satış %  
Altın Gr. 384 385 3,07  
Cumhuriyet 2.467 2.529 24,60  
Tam 2.536 2.602 25,30  
Yarım 1.234 1.266 12,30  
Çeyrek 619 633 6,10  
Gümüş.Ons 15,41 15,45 -0,05  
Gümüş Gr. 3,44 3,45 -0,00  
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