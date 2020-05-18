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Borsa günü yükselişle tamamladı

18.05.2020 18:34

Son güncelleme : 18.05.2020 18:34
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,22 değer kazancıyla 101.982,96 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.214,81 puan artarken, toplam  işlem hacmi 14,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,72 ve holding endeksi yüzde 2,01 değer  kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,35 ile ticaret,  en çok gerileyen ise yüzde 1,37 ile madencilik oldu.

Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında en kötünün  geride kaldığına işaret eden veriler ve Avrupa'da karantina tedbirlerinin  azaltılmasının yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump'ın "ülkeyi yeniden açıyoruz"  paylaşımının piyasalarda risk iştahını artırdığını bildirdi.

ABD ve Avrupa borsalarındaki sert yükselişlere paralel değer kazanan  BIST 100 endeksinin, gün içinde en yüksek 102.224,52 puanı gördüğünü dile getiren  analistler, yarınki tatil sonrası Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının  piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 seviyesinin  direnç konumunda olduğunu, 99.000 ve 97.200'ün destek olarak öne çıktığını  kaydetti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05101.983
Değişim :  2,22% |  2.214,81
Açılış :  100.897  
Önceki Kapanış :  99.768  
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102.225 En Düşük
100.897
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RALYH 10,89 1.319.484 % 10,00  
METAL 1,43 320.635 % 10,00  
TSGYO 2,20 6.463.552 % 10,00  
CRDFA 2,75 802.827 % 10,00  
ISATR 377.300,00 377.300 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3691 8,4110 % 0,46  
Frank 7,0725 7,1151 % -0,03  
Riyal 1,8259 1,8350 % -0,32  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.733 1.734 -8,76  
Altın Gr. 386 386 -1,30  
Cumhuriyet 2.478 2.524 5,10  
Tam 2.551 2.590 5,20  
Yarım 1.245 1.266 2,50  
Çeyrek 622 633 1,20  
Gümüş.Ons 17,03 17,05 0,41  
Gümüş Gr. 3,79 3,80 0,10  
B. Petrol 35,38 35,38 2,88  
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