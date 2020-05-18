Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,22 değer kazancıyla 101.982,96 puandan tamamladı.
Borsa günü yükselişle tamamladı
18.05.2020 18:34
Son güncelleme : 18.05.2020 18:34
AA
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.214,81 puan artarken, toplam işlem hacmi 14,8 milyar lira
olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,72 ve holding endeksi yüzde 2,01 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,35 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 1,37 ile madencilik oldu.
Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında en kötünün geride kaldığına işaret eden veriler ve Avrupa'da karantina tedbirlerinin azaltılmasının yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump'ın "ülkeyi yeniden açıyoruz" paylaşımının piyasalarda risk iştahını artırdığını bildirdi.
ABD ve Avrupa borsalarındaki sert yükselişlere paralel değer kazanan BIST 100 endeksinin, gün içinde en yüksek 102.224,52 puanı gördüğünü dile getiren analistler, yarınki tatil sonrası Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini söyledi.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 seviyesinin direnç konumunda olduğunu, 99.000 ve 97.200'ün destek olarak öne çıktığını kaydetti.
18:05101.983
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 2.214,81
|Açılış
|: 100.897
|
|Önceki Kapanış
|: 99.768
|
102.225
En Düşük
100.897
18:056,8867
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0146
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8998
En Düşük
6,8321
18:057,4913
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0332
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5035
En Düşük
7,3942
18:05384,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -2,85
|Açılış
|: 384,11
|
|Önceki Kapanış
|: 386,97
|
391,08
En Düşük
383,37
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|10,89
|1.319.484
|% 10,00
|
|METAL
|1,43
|320.635
|% 10,00
|
|TSGYO
|2,20
|6.463.552
|% 10,00
|
|CRDFA
|2,75
|802.827
|% 10,00
|
|ISATR
|377.300,00
|377.300
|% 10,00
|
|ALKIM
|12,78
|782.533.571
|% -10,00
|
|TACTR
|7,29
|307.186
|% -10,00
|
|TUKAS
|15,68
|59.350.012
|% -9,99
|
|EKIZ
|15,22
|694.199
|% -9,99
|
|YONGA
|18,47
|317.555
|% -9,99
|
|SASA
|10,27
|1.207.506.681
|% 1,28
|
|THYAO
|10,80
|1.017.432.376
|% 2,08
|
|GARAN
|7,75
|836.067.682
|% 0,65
|
|PGSUS
|55,05
|808.155.889
|% 8,15
|
|ALKIM
|12,78
|782.533.571
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,31
|247.967.094
|% 4,80
|
|ISFIN
|4,04
|737.396.635
|% 3,59
|
|CEMAS
|1,10
|149.412.402
|% 3,77
|
|KARSN
|1,75
|229.050.017
|% 1,74
|
|KRDMD
|2,46
|322.362.948
|% -1,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3691
|8,4110
|% 0,46
|
|Frank
|7,0725
|7,1151
|% -0,03
|
|Riyal
|1,8259
|1,8350
|% -0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.734
|-8,76
|
|Altın Gr.
|386
|386
|-1,30
|
|Cumhuriyet
|2.478
|2.524
|5,10
|
|Tam
|2.551
|2.590
|5,20
|
|Yarım
|1.245
|1.266
|2,50
|
|Çeyrek
|622
|633
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|17,03
|17,05
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|3,79
|3,80
|0,10
|
|B. Petrol
|35,38
|35,38
|2,88
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