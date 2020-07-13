Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, yüzde 3,13 değer kazancıyla günü 118.398,67 puandan tamamladı.
Borsa günü yükselişle tamamladı
13.07.2020 18:41
Son güncelleme : 13.07.2020 18:41
AA
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3.590,11 puan artarken, toplam işlem hacmi 20,2 milyar lira
seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 2,42, holding endeksi yüzde 3,51 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,22 ile turizm, tek gerileyen ise yüzde 5,65 ile spor oldu.
Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, sanayi üretim endeksinin mayısta aylık bazda yüzde 17,4 artması sonrasında 118.000-118.500 bandında dengelendi.
Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga endişelerinin arttığı bir ortamda, hastalığın tedavisine ve aşı çalışmalarına ilişkin iyimser beklentiler ve olumu haber akışının pay piyasalarını desteklediğini söyledi.
ABD'de ikinci çeyrek bilançolarının açıklanmaya başlayacağına ve ABD-Çin arasında tırmanan gerilimin etkisiyle jeopolitik gelişmelerin de odakta bulunduğuna işaret eden analistler, yarın yurt içinde konut satış istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de enflasyon, Çin'de dış ticaret verileri, Almanya'da ZEW endeksleri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade etti.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 113.300 puanın destek, 116.500 ve 120.000 puan seviyelerinin de direnç olarak izleneceğini bildirdi.
18:05118.399
En Yüksek
|Değişim
|: 3,13%
|| 3.590,11
|Açılış
|: 116.262
|
|Önceki Kapanış
|: 114.809
|
118.399
En Düşük
116.126
18:056,8618
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0006
|Açılış
|: 6,9110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9160
|
6,8729
En Düşük
6,8452
18:057,7995
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0384
|Açılış
|: 7,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7950
|
7,8047
En Düşük
7,7554
18:05398,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,24
|Açılış
|: 398,35
|
|Önceki Kapanış
|: 396,96
|
400,40
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|KARTN
|539,00
|39.521.509
|% 10,00
|
|KENT
|1.031,80
|16.591.249
|% 10,00
|
|ULAS
|5,17
|11.356.311
|% 10,00
|
|BUCIM
|4,85
|16.502.781
|% 9,98
|
|KONYA
|322,90
|83.861.658
|% 9,98
|
|TSPOR
|5,62
|623.876.654
|% -9,94
|
|VKFYO
|5,11
|3.500.079
|% -9,88
|
|EKIZ
|9,49
|2.150.180
|% -7,23
|
|BJKAS
|2,97
|64.089.344
|% -6,90
|
|TACTR
|5,65
|405.731
|% -4,24
|
|EKGYO
|2,27
|1.670.820.568
|% 5,09
|
|THYAO
|11,97
|1.063.258.092
|% 1,18
|
|GARAN
|7,97
|1.049.636.475
|% 2,05
|
|ODAS
|2,95
|858.374.955
|% 9,67
|
|TRKCM
|4,55
|699.473.197
|% 0,89
|
|EKGYO
|2,27
|1.670.820.568
|% 5,09
|
|SKBNK
|1,65
|591.431.447
|% 7,14
|
|ODAS
|2,95
|858.374.955
|% 9,67
|
|YKBNK
|2,38
|577.547.595
|% 3,93
|
|TSKB
|1,26
|285.867.213
|% 4,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6301
|8,6734
|% -0,05
|
|Frank
|7,2587
|7,3024
|% -0,03
|
|Riyal
|1,8235
|1,8327
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.806
|6,70
|
|Altın Gr.
|398
|399
|1,60
|
|Cumhuriyet
|2.591
|2.611
|6,10
|
|Tam
|2.669
|2.679
|6,30
|
|Yarım
|1.295
|1.310
|3,00
|
|Çeyrek
|648
|656
|1,50
|
|Gümüş.Ons
|19,21
|19,24
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|4,24
|4,25
|0,12
|
|B. Petrol
|43,20
|43,20
|-0,04
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:58VKGYO
Yüzde 7.02 oranında artışla 3.05 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 291, 337 adet işlem
-
17:57TMSN
Yüzde 7.30 oranında artışla 7.35 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 396, 206 adet işlem
-
17:56GOLTS
Yüzde 6.82 oranında artışla 20.04 lira fiyatla işlem gören hissede 302, 937 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3080, 73 artarak (% 2.35 ) 134, 366
-
17:55XU100
Endeks 118, 079 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 85 üstünde . İşlem hacmi 18, 309.00 milyon TL de