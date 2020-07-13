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Borsa günü yükselişle tamamladı

13.07.2020 18:41

Son güncelleme : 13.07.2020 18:41
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, yüzde 3,13 değer kazancıyla günü 118.398,67 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3.590,11 puan artarken, toplam  işlem hacmi 20,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,42, holding endeksi yüzde 3,51 değer  kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,22 ile turizm,  tek gerileyen ise yüzde 5,65 ile spor oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi,  sanayi üretim endeksinin  mayısta aylık bazda yüzde 17,4 artması sonrasında  118.000-118.500 bandında  dengelendi.

Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga  endişelerinin arttığı bir ortamda, hastalığın tedavisine ve aşı çalışmalarına  ilişkin iyimser beklentiler ve olumu haber akışının pay piyasalarını  desteklediğini söyledi.

ABD'de ikinci çeyrek bilançolarının açıklanmaya başlayacağına ve  ABD-Çin arasında tırmanan gerilimin etkisiyle jeopolitik gelişmelerin de odakta  bulunduğuna işaret eden analistler, yarın yurt içinde konut satış istatistikleri,  yurt dışında ise ABD'de enflasyon, Çin'de dış ticaret verileri, Almanya'da ZEW  endeksleri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 113.300 puanın destek,  116.500 ve 120.000 puan seviyelerinin de direnç olarak izleneceğini bildirdi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05118.399
Değişim :  3,13% |  3.590,11
Açılış :  116.262  
Önceki Kapanış :  114.809  
En Yüksek
118.399 En Düşük
116.126
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KARTN 539,00 39.521.509 % 10,00  
KENT 1.031,80 16.591.249 % 10,00  
ULAS 5,17 11.356.311 % 10,00  
BUCIM 4,85 16.502.781 % 9,98  
KONYA 322,90 83.861.658 % 9,98  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6301 8,6734 % -0,05  
Frank 7,2587 7,3024 % -0,03  
Riyal 1,8235 1,8327 % -0,01  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.805 1.806 6,70  
Altın Gr. 398 399 1,60  
Cumhuriyet 2.591 2.611 6,10  
Tam 2.669 2.679 6,30  
Yarım 1.295 1.310 3,00  
Çeyrek 648 656 1,50  
Gümüş.Ons 19,21 19,24 0,51  
Gümüş Gr. 4,24 4,25 0,12  
B. Petrol 43,20 43,20 -0,04  
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