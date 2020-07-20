Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, yüzde 0,42 değer kazancıyla günü 119.280,87 puandan tamamladı.
Borsa günü yükselişle tamamladı
20.07.2020 18:28
Son güncelleme : 20.07.2020 18:34
AA
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 494,78 puan artarken, toplam işlem hacmi 19,1 milyar lira
seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 0,09 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,93 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,06 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 4,78 ile spor oldu.
Analistler, yeni tip corona virüs salgınına ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının gündemdeki yerini koruduğunu belirtti.
Yarın yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise ABD'de Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi ve Japonya'da enflasyon verisinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 116.500 ve 117.000 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu, 120.000 puanın direnç olarak izleneceğini dile getirdi.
18:05119.281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 494,78
|Açılış
|: 118.844
|
|Önceki Kapanış
|: 118.786
|
119.747
En Düşük
118.583
18:056,8595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0033
|Açılış
|: 6,9070
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8624
En Düşük
6,8499
18:057,8503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0114
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
7,8694
En Düşük
7,8177
18:05400,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,40
|Açılış
|: 400,58
|
|Önceki Kapanış
|: 399,12
|
401,37
En Düşük
398,22
BIST En Aktif Hisseler
|PRKAB
|6,16
|51.886.034
|% 10,00
|
|YONGA
|26,40
|270.377
|% 10,00
|
|PKENT
|445,50
|998.366
|% 10,00
|
|KENT
|1.510,40
|18.675.522
|% 10,00
|
|LINK
|28,82
|26.862.435
|% 10,00
|
|TSPOR
|4,02
|174.067.393
|% -9,87
|
|AYES
|4,50
|213.806
|% -8,72
|
|ASUZU
|16,24
|169.208.482
|% -8,51
|
|AYEN
|5,52
|22.689.575
|% -8,00
|
|DITAS
|30,10
|5.431.166
|% -7,89
|
|EKGYO
|2,30
|1.447.384.954
|% 0,44
|
|SISE
|6,45
|1.092.454.726
|% 4,03
|
|ASELS
|33,14
|1.077.524.126
|% 1,78
|
|GUSGR
|5,42
|924.746.532
|% 9,05
|
|CEMAS
|1,80
|756.738.193
|% 4,65
|
|EKGYO
|2,30
|1.447.384.954
|% 0,44
|
|CEMAS
|1,80
|756.738.193
|% 4,65
|
|GUSGR
|5,42
|924.746.532
|% 9,05
|
|SISE
|6,45
|1.092.454.726
|% 4,03
|
|ADESE
|2,51
|397.494.772
|% 9,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6422
|8,6855
|% 0,59
|
|Frank
|7,2733
|7,3171
|% -0,03
|
|Riyal
|1,8230
|1,8322
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|6,67
|
|Altın Gr.
|400
|400
|1,38
|
|Cumhuriyet
|2.600
|2.622
|23,10
|
|Tam
|2.678
|2.691
|23,70
|
|Yarım
|1.300
|1.316
|11,60
|
|Çeyrek
|652
|659
|5,80
|
|Gümüş.Ons
|19,78
|19,81
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|4,36
|4,36
|0,09
|
|B. Petrol
|43,05
|43,05
|-0,09
|