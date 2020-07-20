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Borsa günü yükselişle tamamladı

20.07.2020 18:28

Son güncelleme : 20.07.2020 18:34
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, yüzde 0,42 değer kazancıyla günü 119.280,87 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 494,78 puan artarken, toplam  işlem hacmi 19,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,09 değer kaybederken, holding endeksi yüzde  0,93 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,06 ile  inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 4,78 ile spor oldu.

Analistler, yeni tip corona virüs salgınına ve jeopolitik gelişmelere  ilişkin haber akışının gündemdeki yerini koruduğunu belirtti.

Yarın yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise  ABD'de Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi ve Japonya'da enflasyon verisinin  takip edileceğini ifade eden analistler,  teknik açıdan BIST 100 endeksi için  116.500 ve 117.000 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu, 120.000 puanın  direnç olarak izleneceğini dile getirdi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05119.281
Değişim :  0,42% |  494,78
Açılış :  118.844  
Önceki Kapanış :  118.786  
En Yüksek
119.747 En Düşük
118.583
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PRKAB 6,16 51.886.034 % 10,00  
YONGA 26,40 270.377 % 10,00  
PKENT 445,50 998.366 % 10,00  
KENT 1.510,40 18.675.522 % 10,00  
LINK 28,82 26.862.435 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6422 8,6855 % 0,59  
Frank 7,2733 7,3171 % -0,03  
Riyal 1,8230 1,8322 % 0,03  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.817 1.817 6,67  
Altın Gr. 400 400 1,38  
Cumhuriyet 2.600 2.622 23,10  
Tam 2.678 2.691 23,70  
Yarım 1.300 1.316 11,60  
Çeyrek 652 659 5,80  
Gümüş.Ons 19,78 19,81 0,47  
Gümüş Gr. 4,36 4,36 0,09  
B. Petrol 43,05 43,05 -0,09  
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