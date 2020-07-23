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Borsa günü yükselişle tamamladı

23.07.2020 18:16

Son güncelleme : 23.07.2020 18:28
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, yüzde 0,81 değer kazancıyla günü 119.031,16 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 951,26 puan artarken, toplam  işlem hacmi 20,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,09, holding endeksi yüzde 1,12 değer  kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,94 ile finansal  kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,78 ile gayrimenkul, yatırım  ortaklığı oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu,  bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 8,25'te sabit  bıraktı.

Analistler, yeni tip corona virüs tedavisine ilişkin haber akışı ve  Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin yatırımcıların odağında  bulunduğunu bildirdi.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise  dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin  takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 117.000  puanın destek, 119.500 ve 121.000 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını  söyledi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05119.031
Değişim :  0,81% |  951,25
Açılış :  118.714  
Önceki Kapanış :  118.080  
En Yüksek
119.672 En Düşük
118.585
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALKA 13,09 19.623.345 % 10,00  
DAGI 7,37 4.941.686 % 10,00  
KENT 2.010,20 58.627.524 % 10,00  
KONYA 376,20 63.783.652 % 10,00  
PKENT 592,90 1.654.784 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6954 8,7390 % -0,05  
Frank 7,3635 7,4079 % 0,33  
Riyal 1,8207 1,8299 % -0,03  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.892 1.892 20,68  
Altın Gr. 416 416 3,29  
Cumhuriyet 2.703 2.727 28,90  
Tam 2.785 2.798 29,70  
Yarım 1.352 1.369 14,60  
Çeyrek 678 685 7,30  
Gümüş.Ons 22,94 22,99 -0,04  
Gümüş Gr. 5,02 5,03 -0,05  
B. Petrol 43,86 43,86 -0,42  
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