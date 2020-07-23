Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, yüzde 0,81 değer kazancıyla günü 119.031,16 puandan tamamladı.
Borsa günü yükselişle tamamladı
23.07.2020 18:16
Son güncelleme : 23.07.2020 18:28
AA
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 951,26 puan artarken, toplam işlem hacmi 20,2 milyar lira
seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 0,09, holding endeksi yüzde 1,12 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,94 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,78 ile gayrimenkul, yatırım ortaklığı oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para
Politikası Kurulu, bir hafta vadeli repo
ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 8,25'te sabit bıraktı.
Analistler, yeni tip corona virüs tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin yatırımcıların odağında bulunduğunu bildirdi.
Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 117.000 puanın destek, 119.500 ve 121.000 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını söyledi.
18:05119.031
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 951,25
|Açılış
|: 118.714
|
|Önceki Kapanış
|: 118.080
|
119.672
En Düşük
118.585
18:056,8448
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0064
|Açılış
|: 6,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8950
|
6,8526
En Düşük
6,8309
18:057,9322
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0053
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9509
En Düşük
7,9032
18:05415,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 3,29
|Açılış
|: 415,65
|
|Önceki Kapanış
|: 412,36
|
416,18
En Düşük
410,01
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|13,09
|19.623.345
|% 10,00
|
|DAGI
|7,37
|4.941.686
|% 10,00
|
|KENT
|2.010,20
|58.627.524
|% 10,00
|
|KONYA
|376,20
|63.783.652
|% 10,00
|
|PKENT
|592,90
|1.654.784
|% 10,00
|
|KUTPO
|37,30
|118.552.962
|% -9,99
|
|MERIT
|36,62
|550.500
|% -9,98
|
|ETILR
|3,72
|1.578.009
|% -9,93
|
|ISKUR
|403.000,00
|403.000
|% -9,84
|
|TACTR
|5,45
|259.857
|% -6,20
|
|ASELS
|35,14
|2.268.645.361
|% 4,15
|
|EKGYO
|2,33
|1.118.903.065
|% -1,68
|
|THYAO
|11,83
|1.088.807.149
|% 1,02
|
|ISFIN
|4,28
|1.028.667.058
|% 3,88
|
|ODAS
|2,76
|832.764.214
|% 2,22
|
|EKGYO
|2,33
|1.118.903.065
|% -1,68
|
|ODAS
|2,76
|832.764.214
|% 2,22
|
|ISFIN
|4,28
|1.028.667.058
|% 3,88
|
|KRDMD
|3,11
|742.186.505
|% -0,32
|
|ZOREN
|2,66
|515.981.644
|% 5,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6954
|8,7390
|% -0,05
|
|Frank
|7,3635
|7,4079
|% 0,33
|
|Riyal
|1,8207
|1,8299
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|20,68
|
|Altın Gr.
|416
|416
|3,29
|
|Cumhuriyet
|2.703
|2.727
|28,90
|
|Tam
|2.785
|2.798
|29,70
|
|Yarım
|1.352
|1.369
|14,60
|
|Çeyrek
|678
|685
|7,30
|
|Gümüş.Ons
|22,94
|22,99
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|5,02
|5,03
|-0,05
|
|B. Petrol
|43,86
|43,86
|-0,42
|
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