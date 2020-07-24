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Borsa günü yükselişle tamamladı

24.07.2020 18:17

Son güncelleme : 24.07.2020 18:30
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, yüzde 0,14 değer kazanarak günü 119.201,63 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 170,46 puan artarken, toplam  işlem hacmi 18,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,36 değer kaybederken, holding endeksi yüzde  0,20 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,14 ile  orman,kağıt,basım en çok gerileyen ise yüzde 1,19 ile elektrik oldu.

Analistler, ABD ile Çin arasında artan gerilim ile uluslararası pay  piyasalarının satış ağırlıklı bir seyir izlemesine karşın BIST 100 endeksinin  pozitif ayrıştığını bildirdi.

ABD'nin, Çin'in Houston Başkonsolosluğunu kapatma kararı alması  sonrası Çin'in de misilleme kararı aldığını anımsatan analistler, konuyla ilgili  gelişmelerin gündemin odağına yerleştiğini söyledi.

Analistler, piyasalar kapandıktan sonra yayımlanması beklenen  uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's'un Türkiye  değerlendirmesinin de takip edileceğini belirtti.

Haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB)  açıklayacağı 2020'nin üçüncü Enflasyon Raporu, TCMB Para Politikası Kurulu  Toplantı özeti, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, ekonomik  güven endeksi ve dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası  faiz kararı, ABD'de ve Avro Bölgesinde büyüme, Almanya'da enflasyon başta olmak  üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler,  teknik  açıdan BIST 100 endeksinde 117.000 puanın destek, 119.500 ve 121.000  seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05119.202
Değişim :  0,14% |  170,47
Açılış :  118.501  
Önceki Kapanış :  119.031  
En Yüksek
119.202 En Düşük
118.221
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 2.211,20 42.103.573 % 10,00  
BRYAT 91,30 39.867.449 % 10,00  
CEOEM 4,84 63.122.020 % 10,00  
BFREN 887,80 23.392.823 % 10,00  
DARDL 13,31 7.720.213 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,7332 8,7770 % 0,50  
Frank 7,3947 7,4392 % 0,44  
Riyal 1,8207 1,8298 % 0,12  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.901 1.901 13,36  
Altın Gr. 419 419 3,75  
Cumhuriyet 2.728 2.750 26,70  
Tam 2.810 2.828 33,70  
Yarım 1.364 1.380 13,40  
Çeyrek 684 691 6,70  
Gümüş.Ons 22,59 22,63 0,00  
Gümüş Gr. 5,01 5,02 0,04  
B. Petrol 43,16 43,16 -0,17  
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