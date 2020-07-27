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Borsa günü yükselişle tamamladı

27.07.2020 18:26

Son güncelleme : 27.07.2020 18:26
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, yüzde 0,31 değer kazancıyla günü 1.195,67 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,66 puan artarken, toplam  işlem hacmi 18,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,20 değer kaybederken, holding endeksi yüzde  0,24 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,85 ile  menkul kıymet, yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 1,20 ile bankacılık  oldu.

BIST 100 endeksi, 1.203,42 puana kadar yükselerek 19 Şubat'tan bu yana  en yüksek seviyesini gördü.

BIST 100 endeksi, başta olmak üzere Borsa İstanbul tarafından  hesaplanan 123 fiyat ve getiri endeksinden iki sıfır atılması ve Vadeli İşlem ve  Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) endeks vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri  esaslarında değişiklik yapılmasını içeren yeni BISTECH güncellemesi, bugün  devreye alındı.

Analistler, endeksten sıfır atılmasının teoride bir anlam ifade  etmediğini, sadece hesaplanan endekslerin 100'e bölünerek yayımlanacağını  aktararak, psikolojik etkisinin ise pozitif anlamda destekleyici olmasının  beklendiğini kaydetti.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise  ABD'de Conference Board tüketici güveni ve Richmond Fed imalat sanayi endeksi  verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100  endeksinde 1.170 puanın destek, 1.210 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını  söyledi.




uzmanpara Gündemi
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Değişim :  0,31% |  3,65
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Önceki Kapanış :  1.192  
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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ATLAS 2,31 1.671.532 % 10,00  
DESA 6,49 17.940.249 % 10,00  
DOCO 387,20 468.515.923 % 10,00  
BJKAS 2,86 32.340.626 % 10,00  
GSDDE 4,73 21.728.213 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,8080 8,8522 % 0,83  
Frank 7,4227 7,4675 % 0,19  
Riyal 1,8219 1,8310 % 0,08  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.940 1.941 39,03  
Altın Gr. 428 428 9,19  
Cumhuriyet 2.804 2.832 108,30  
Tam 2.889 2.912 117,60  
Yarım 1.402 1.421 54,40  
Çeyrek 703 712 27,20  
Gümüş.Ons 24,19 24,23 1,45  
Gümüş Gr. 5,35 5,36 0,34  
B. Petrol 43,05 43,05 -0,73  
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