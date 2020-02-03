Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,09 değer kazancıyla 119.242,80 puandan tamamladı.
Borsa günü yükselişle tamamladı
03.02.2020 18:31
Son güncelleme : 03.02.2020 18:31
AA
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 107,72 puan artarken, toplam işlem hacmi 11,6 milyar lira
olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,22, holding endeksi yüzde 0,03 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,14 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,42 ile inşaat oldu.
Analistler, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin endişelerle yeni yıl tatilinin ardından bugün işleme açılan Çin piyasalarındaki sert düşüşün, küresel risk iştahının azalmasına neden olduğunu ancak beklentiler dahilindeki bu gelişmenin diğer borsalardaki etkisinin sınırlı kaldığını ifade etti.
Suriye ve Libya'daki gelişmelerin jeopolitik risk algısı açısından gündemin odağına yerleştiğini belirten analistler, İdlib'de rejim unsurlarınca yapılan topçu atışıyla 6 askerin şehit olması sonrası konuyla ilgili gelişmelerin takip edileceğini bildirdi.
Analistler, yarın yurt dışında Euro
Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi ve ABD'de fabrika siparişleri verilerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 119.000 seviyesinin destek, 121.000 seviyesinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.
18:05119.243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 102,72
|Açılış
|: 119.437
|
|Önceki Kapanış
|: 119.140
|
119.784
En Düşük
118.762
18:055,9855
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0005
|Açılış
|: 5,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9750
|
5,9862
En Düşük
5,9764
18:056,6155
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0229
|Açılış
|: 6,6080
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6210
|
6,6407
En Düşük
6,6068
18:05302,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -2,52
|Açılış
|: 302,85
|
|Önceki Kapanış
|: 305,37
|
306,44
En Düşük
302,18
BIST En Aktif Hisseler
|DITAS
|11,46
|7.820.129
|% 20,00
|
|CELHA
|9,96
|4.624.201
|% 20,00
|
|RYSAS
|8,49
|18.982.194
|% 19,92
|
|RYGYO
|7,78
|9.645.475
|% 19,88
|
|ISATR
|253.000,00
|253.000
|% 15,00
|
|SODSN
|14,40
|111.454
|% -10,00
|
|BEYAZ
|4,14
|2.889.135
|% -9,80
|
|ATSYH
|1,05
|134.115
|% -7,08
|
|EGCYO
|0,44
|122.850
|% -6,38
|
|KPHOL
|3,02
|55.794
|% -5,63
|
|THYAO
|13,84
|1.707.432.683
|% 1,17
|
|SISE
|5,58
|1.164.710.649
|% 0,36
|
|ODAS
|2,19
|632.194.439
|% 3,30
|
|PETKM
|4,11
|569.432.115
|% 1,99
|
|TRKCM
|4,11
|566.200.081
|% 1,99
|
|ODAS
|2,19
|632.194.439
|% 3,30
|
|SISE
|5,58
|1.164.710.649
|% 0,36
|
|TSPOR
|3,06
|445.688.090
|% 12,50
|
|PETKM
|4,11
|569.432.115
|% 1,99
|
|ALBRK
|1,70
|228.398.456
|% 0,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7703
|7,8092
|% -1,39
|
|Frank
|6,1711
|6,2083
|% -0,29
|
|Riyal
|1,5903
|1,5983
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.574
|1.575
|-12,06
|
|Altın Gr.
|303
|303
|-1,98
|
|Cumhuriyet
|2.009
|2.040
|-11,00
|
|Tam
|2.001
|2.051
|-9,78
|
|Yarım
|967
|992
|-4,73
|
|Çeyrek
|485
|496
|-2,36
|
|Gümüş.Ons
|17,66
|17,70
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|-0,06
|
|B. Petrol
|55,84
|55,84
|-0,78
|