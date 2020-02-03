GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Borsa günü yükselişle tamamladı

03.02.2020 18:31

Son güncelleme : 03.02.2020 18:31
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,09 değer kazancıyla 119.242,80 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 107,72 puan artarken, toplam işlem hacmi 11,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,22, holding endeksi yüzde 0,03 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,14 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,42 ile inşaat oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin endişelerle yeni yıl tatilinin ardından bugün işleme açılan Çin piyasalarındaki sert düşüşün, küresel risk iştahının azalmasına neden olduğunu ancak beklentiler dahilindeki bu gelişmenin diğer borsalardaki etkisinin sınırlı kaldığını ifade etti.

Suriye ve Libya'daki gelişmelerin jeopolitik risk algısı açısından  gündemin odağına yerleştiğini belirten analistler, İdlib'de rejim unsurlarınca yapılan topçu atışıyla 6 askerin şehit olması sonrası konuyla ilgili gelişmelerin  takip edileceğini bildirdi.

Analistler, yarın yurt dışında Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi ve ABD'de fabrika siparişleri verilerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 119.000 seviyesinin destek, 121.000 seviyesinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05119.243
Değişim :  0,09% |  102,72
Açılış :  119.437  
Önceki Kapanış :  119.140  
En Yüksek
119.784 En Düşük
118.762
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DITAS 11,46 7.820.129 % 20,00  
CELHA 9,96 4.624.201 % 20,00  
RYSAS 8,49 18.982.194 % 19,92  
RYGYO 7,78 9.645.475 % 19,88  
ISATR 253.000,00 253.000 % 15,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7703 7,8092 % -1,39  
Frank 6,1711 6,2083 % -0,29  
Riyal 1,5903 1,5983 % -0,01  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.574 1.575 -12,06  
Altın Gr. 303 303 -1,98  
Cumhuriyet 2.009 2.040 -11,00  
Tam 2.001 2.051 -9,78  
Yarım 967 992 -4,73  
Çeyrek 485 496 -2,36  
Gümüş.Ons 17,66 17,70 -0,34  
Gümüş Gr. 3,41 3,42 -0,06  
B. Petrol 55,84 55,84 -0,78  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru