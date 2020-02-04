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Borsa günü yükselişle tamamladı

04.02.2020 18:41

Son güncelleme : 04.02.2020 18:41
Borsa İstanbul`da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,43 değer kazancıyla 122.136,17 puandan tamamladı.



AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.893,37 puan artarken, toplam  işlem hacmi 12,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 3,58,  holding endeksi yüzde 2,25 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en  fazla kazandıran yüzde 7,15 ile turizm oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin endişeler devam  etse de çözüm bulunacağı ve küresel ekonomiye etkisinin çok büyük olmayacağı  beklentilerinin risk iştahının artmasını sağladığını belirterek,  Suriye ve Libya  başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu  söyledi.

Yarın yurt dışında dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü satın  alma yöneticileri endeksi (PMI) ve ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdamı  başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik  açıdan BIST 100 endeksinde 119.000 seviyesinin destek, 122.200 ve 123.900  seviyelerinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05122.136
Değişim :  2,43% |  2.893,37
Açılış :  120.476  
Önceki Kapanış :  119.243  
En Yüksek
122.220 En Düşük
120.159
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RYGYO 9,33 11.063.692 % 19,92  
TEKTU 1,63 310.607.411 % 19,85  
DOKTA 88,55 33.513.668 % 15,00  
GYHOL 23,22 929.938 % 14,95  
TSGYO 1,93 24.682.093 % 14,88  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7553 7,7942 % 0,05  
Frank 6,1368 6,1737 % -0,52  
Riyal 1,5864 1,5944 % -0,25  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.553 1.553 -23,47  
Altın Gr. 299 299 -4,46  
Cumhuriyet 1.987 2.017 -23,00  
Tam 1.980 2.029 -21,88  
Yarım 957 982 -10,58  
Çeyrek 480 491 -5,30  
Gümüş.Ons 17,57 17,62 -0,07  
Gümüş Gr. 3,38 3,39 -0,02  
B. Petrol 54,59 54,59 0,38  
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